22 SEPMONDAY2025 3:54:02 PM
Nari

पुरुष भी हो जाते हैं Pregnant उन्हें पता भी नहीं चलता, जानिए पूरा सच और वजह

  • Edited By Monika,
  • Updated: 22 Sep, 2025 03:36 PM
पुरुष भी हो जाते हैं Pregnant उन्हें पता भी नहीं चलता, जानिए पूरा सच और वजह

नारी डेस्क: जब भी हम सुनते हैं कि कोई पुरुष प्रेग्नेंट हो गया, तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? असली प्रेग्नेंसी तो केवल महिलाओं में ही होती है, लेकिन एक बेहद दुर्लभ मेडिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से पुरुष का पेट गर्भवती महिला की तरह दिखने लगता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

क्या है फीटस इन फीटू? (Fetus in Fetu)

फीटस इन फीटू (Fetus in Fetu) एक बेहद दुर्लभ जन्मजात (congenital) स्थिति है। यह तब होता है जब गर्भ में मौजूद जुड़वां भ्रूणों में से एक का विकास रुक जाता है और वह अधूरा भ्रूण दूसरे भ्रूण के शरीर में फंस जाता है। धीरे-धीरे यह भ्रूण उसी व्यक्ति के शरीर के अंदर ट्यूमर जैसी संरचना बना लेता है। बता दें की यह असली प्रेग्नेंसी नहीं होती, बल्कि एक मेडिकल एनॉमली (Medical Anomaly) है। पूरी दुनिया में इसके अब तक 100 से भी कम केस दर्ज हुए हैं।

PunjabKesari

पुरुष प्रेग्नेंट क्यों कहलाते हैं?

जब किसी पुरुष के शरीर में FIF मौजूद होता है, तो उसका पेट असामान्य रूप से बढ़ जाता है। बाहर से देखने पर यह गर्भवती महिला जैसा दिखाई देता है। इसी कारण लोग इसे "प्रेग्नेंट मैन" कहने लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह गर्भावस्था नहीं होती।

इसके लक्षण (Symptoms)

पेट का असामान्य रूप से बड़ा होना

सांस लेने में परेशानी (क्योंकि पेट का उभार डायाफ्राम पर दबाव डालता है)

पेट में दर्द और भारीपन महसूस होना

पाचन समस्या, कब्ज या गैस की दिक्कत

PunjabKesari

कैसे पता चलता है (Diagnosis)

शुरुआत में डॉक्टर इसे अक्सर ट्यूमर या कैंसर समझते हैं।

X-ray, CT स्कैन और MRI से यह पता चलता है कि शरीर के अंदर हड्डियां, बाल या अंग जैसी संरचनाएं मौजूद हैं।

सर्जरी करने पर साफ पता चलता है कि यह अधूरा भ्रूण है।

संजू भगत का मशहूर केस

नागपुर के संजू भगत का मामला दुनिया के सबसे चौंकाने वाले और दुर्लभ मेडिकल केस में गिना जाता है। लगभग 30 साल तक उनका पेट गर्भवती महिला की तरह बड़ा बना रहा, जिस कारण लोग उन्हें "प्रेग्नेंट मैन" कहकर चिढ़ाते थे। आखिरकार 1999 में डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। सर्जरी के दौरान उनके पेट से हड्डियां, बाल और अंग जैसे संरचनाएं निकलीं। यह नजारा देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। यह केस आज भी दुनिया के सबसे अनोखे और दुर्लभ मेडिकल मामलों में शामिल है।

PunjabKesari

क्या यह सच में प्रेग्नेंसी है?

नहीं, यह असली गर्भावस्था नहीं है बल्कि एक बेहद दुर्लभ मेडिकल स्थिति है, जिसे Fetus in Fetu (FIF) कहा जाता है। इसमें जुड़वां भ्रूण में से एक का विकास रुक जाता है और उसका अवशेष दूसरे भ्रूण के शरीर में फंसा रह जाता है। यह भ्रूण गर्भ की तरह विकसित नहीं होता और न ही यह सामान्य प्रेग्नेंसी की तरह बढ़ता है। इसलिए इसे प्रेग्नेंसी नहीं, बल्कि एक मेडिकल एनॉमली माना जाता है।

कब जाएं डॉक्टर के पास

अगर पेट अचानक असामान्य रूप से बढ़ने लगे।

लगातार पेट में दर्द, भारीपन या सांस लेने में दिक्कत हो।

पाचन संबंधी समस्या लंबे समय तक बनी रहे।

किसी जांच में ट्यूमर जैसी संरचना दिखे, तो तुरंत स्पेशलिस्ट से मिलें।

पुरुषों में होने वाली यह स्थिति बेहद दुर्लभ है। यह असली गर्भावस्था नहीं बल्कि Fetus in Fetu नाम की एक मेडिकल कंडीशन है। इसका समय पर पता चलना जरूरी है ताकि ऑपरेशन के जरिए इसे निकाला जा सके और व्यक्ति का जीवन सामान्य हो सके।


 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it