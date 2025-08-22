26 AUGTUESDAY2025 2:49:17 PM
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के फिर बिगड़े बोल, कहा- लिव-इन रिलेशनशिप में तो कुत्ते रहते हैं

  Updated: 22 Aug, 2025 12:56 PM
नारी डेस्क: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को लगता है विवादों में रहना का शाैक है, आए दिन वह कुछ ऐसा कर ही देते हैं जो चर्चा में बन जाता है। लड़कियों के बाद अब उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उनका कहना है कि लिव-इन जैसी चीज तो कुत्तों का कल्चर है, जो हजारों सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। 

एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स  खुशी से झूम रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जी के एक बयान ने माहौल खराब कर दिया। दरसअल महाराज जी का कहना है कि हमारे देश के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। ये लिव इन कुत्तों का कल्चर है। वहीं इससे पहले वाले बयान को लेकर वह कानून पचड़े में भी फंस चुके हैं। 

अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने 28 जुलाई को वृंदावन के भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ गलत बयान देने पर कार्रवाई के लिए सीजेएम की कोर्ट में वाद दायर किया था। क्योंकि महाराज जी ने एक बयान में कहा था कि  18 साल की उम्र से पहले ही कर देनी चाहिए। वे अक्सर सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। बता दें कि अनिरु

