मनीषा रानी पहुंचीं अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम, बुजुर्गों को खाना खिला कर जीता सबका दिल

नारी डेस्क: टीवी की मशहूर हस्ती और सोशल मीडिया सेंसेशन मनीषा रानी हाल ही में वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम पहुंचीं। यह आश्रम प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज का है। मनीषा रानी ने यहां बुजुर्गों की सेवा करते हुए खाना बांटा और उनका आशीर्वाद लिया। इस पूरे भावुक और आध्यात्मिक पल को स्वयं महाराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

आश्रम में सेवा कार्य करते नजर आईं मनीषा रानी

मनीषा रानी ने आश्रम में पहुंचते ही सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे उनके साथ आश्रम के वृद्धाश्रम पहुंचीं, जहां उन्होंने बुजुर्गों से बातचीत की, उनकी बातें सुनीं और उन्हें भोजन परोसा। इस दौरान उनके चेहरे पर एक सच्चा भाव दिखा, जो उनके विनम्र और सेवाभाव से भरे व्यक्तित्व को दर्शाता है।

तस्वीरों में दिखा श्रद्धा और सादगी का संगम

अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, उनमें वे और मनीषा रानी दोनों बुजुर्गों के साथ नजर आ रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज पारंपरिक सफेद कुर्ता और गुलाबी शॉल पहने दिखे। उनके माथे पर पीले और लाल रंग का तिलक, गले में मनके की मालाएं और हाथ में जपमाला दिखाई दे रही थी। मनीषा रानी ने नेवी ब्लू रंग का सूट और रंग-बिरंगा दुपट्टा पहना हुआ था। उनके माथे पर भी तिलक लगा था, जो उनके आध्यात्मिक भाव को दर्शा रहा था। हल्का श्रृंगार और सादगीपूर्ण लुक में भी वे बेहद सुंदर नजर आईं।

मनीषा रानी का विनम्र स्वभाव फिर आया सामने

मनीषा रानी अक्सर अपने व्यवहार और सादगी के लिए जानी जाती हैं। इस बार भी उन्होंने यह साबित किया कि शोहरत के साथ-साथ उनके दिल में सेवा और आध्यात्मिकता के लिए भी जगह है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों पर तालियों वाले इमोजी से प्रतिक्रिया भी दी, जो उनके अनुभव को दर्शाता है।

कौन हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज?

अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और भागवत प्रवक्ता हैं। वे वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं। यह आश्रम वृद्धों की देखभाल, निःशुल्क भोजन वितरण, और पशु कल्याण जैसी धार्मिक और सामाजिक सेवा करता है। उनके प्रवचन और भक्ति से जुड़े वीडियोज यूट्यूब व सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते रहते हैं, जिससे देश-विदेश में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।

मनीषा रानी का अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम में सेवा कार्य में भाग लेना, एक बड़ा संदेश देता है कि लोकप्रियता के साथ विनम्रता और सेवा का भाव भी जरूरी है। उनके इस कदम की लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह मुलाकात न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि समाज सेवा का भी एक बेहतरीन उदाहरण बनी।