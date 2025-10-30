‘दाऊद निर्दोष है ,’ममता कुलकर्णी का विवादित बयान, कहा- ‘उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया’

नारी डेस्क: बॉलीवुड की 1990s की चर्चित एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनका दाऊद इब्राहिम पर दिया गया विवादित बयान है। गोरखपुर में छठ पूजा के मौके पर पहुंची ममता कुलकर्णी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “दाऊद इब्राहिम कोई आतंकवादी नहीं है, उसने कभी कोई बम ब्लास्ट नहीं किया।”

ममता का बयान — “दाऊद को मीडिया और राजनीति ने बदनाम किया”

ममता कुलकर्णी ने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम का नाम कभी भी किसी बम ब्लास्ट या आतंकी घटना में साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि “मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतों ने एक साजिश के तहत दाऊद को बदनाम किया है। किसी को अपराधी कहना तभी सही है जब उसके खिलाफ सबूत साबित हो जाएं, प्रचार करने से कोई अपराध नहीं बनता।”

अंडरवर्ल्ड से कथित रिश्ते पर सफाई

एक्ट्रेस ने इस दौरान अपने ऊपर लगे अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोपों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि “मेरा दाऊद से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं रहा। मैंने उसे कभी नहीं मिला। उसने कोई एंटी-नेशनल काम नहीं किया, और मेरा नाम उससे जोड़ना गलत है।” गौरतलब है कि 90 के दशक में ममता कुलकर्णी का नाम डॉन छोटा राजन से भी जोड़ा गया था। ‘चाइना गेट’ के सेट पर हुए विवाद और निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ मतभेदों ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

लाइमलाइट से गायब होकर बनीं साध्वी

ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। लेकिन जितनी जल्दी उन्होंने नाम कमाया, उतनी ही जल्दी इंडस्ट्री से गायब भी हो गईं। साल 2002 में आई फिल्म ‘कभी तुम कभी हम’ के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और कुछ समय बाद उनके साध्वी बनने की खबरें सामने आईं।

25 साल बाद भारत लौटीं, जुड़ीं किन्नर अखाड़े से

लंबे समय तक विदेश में रहकर अब ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत लौटी हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़ा ज्वॉइन किया और छठ पूजा के अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आईं।

सोशल मीडिया पर ममता का बयान बना चर्चा का विषय ममता कुलकर्णी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां कुछ यूज़र्स इसे “अजीब तर्क” बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनके “खुलकर बोलने के अंदाज” की तारीफ कर रहे हैं।