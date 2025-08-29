01 SEPMONDAY2025 7:49:24 AM
महाराष्ट्रीयन लुक से गणेश उत्सव को बनाएं खास, दिखेंगी एकदम मराठी मुलगी

  • Updated: 29 Aug, 2025 02:02 PM
महाराष्ट्रीयन लुक से गणेश उत्सव को बनाएं खास, दिखेंगी एकदम मराठी मुलगी

नारी डेस्क:  गणेश उत्सव महाराष्ट्र की शान है और इस दौरान महिलाओं का ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन लुक सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। खासकर साड़ी पहनने का अंदाज पूरे त्योहार को और भी खास बना देता है।  महाराष्ट्रीयन साड़ी लुक न केवल महिलाओं को खूबसूरत बनाता है बल्कि यह मराठी संस्कृति और परंपरा की झलक भी प्रस्तुत करता है। चाहे नऊवारी हो या पैठणी, गहनों और गजरे के साथ यह लुक हमेशा खास दिखाई देगा। आज हम आपको बताते हैं गणेश उत्सव पर  ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन स्टाइल कैरी करने के तरीके।

नऊवारी साड़ी (लुगड़ा स्टाइल)

यह 9 गज लंबी साड़ी होती है, जिसे धोती स्टाइल में पहना जाता है। इससे चलना-फिरना आसान होता है और यह लुक बेहद आकर्षक लगता है। खासकर हरी, लाल, बैंगनी और पीली नऊवारी गणेश उत्सव के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है।

पैठणी साड़ी

पैठणी साड़ी महाराष्ट्र की पहचान है। रेशमी कपड़े और सुनहरे ज़री बॉर्डर वाली पैठणी गणपति पूजा में रॉयल और ट्रेडिशनल टच देती है। इसे अक्सर मोती हार और ठुस्से गहनों के साथ पहना जाता है।

पौठनी और इरकल साड़ी

ये हल्की रेशमी साड़ियां हैं, जो त्योहारों और पूजा के लिए परफेक्ट होती हैं। खासकर लाल और हरे रंग की इरकल साड़ी महिलाओं पर खूब जंचती है।

सिल्क या कॉटन साड़ी में महाराष्ट्रीयन टच

अगर नौवारी नहीं पहनना चाहें तो नारंगी, पिंक या रेड सिल्क/कॉटन साड़ी को पारंपरिक ड्रेपिंग स्टाइल में पहन सकती हैं। इसके साथ नथ (नाक की नथनी) और गजरा लुक को पूरा कर देंगे।

साड़ी के साथ महाराष्ट्रीयन नथ

कांजीवरम या बनारसी साड़ी के साथ गोल्ड प्लेट वाली महाराष्ट्रीयन नथ पहनना ना भूलें।  यह काफी सुंदर और स्टाइलिश लगती है, साथ ही आपके चतुर्थी वाले लुक के लिए एकदम बेस्ट है।

हेयरस्टाइल और गजरा

साधारण जूड़ा या चोटी बनाकर उसमें गजरा (मोगरे या चंपा के फूल) सजाएं।यह न सिर्फ खूबसूरत लगता है बल्कि पारंपरिकता का अहसास भी कराता है।

मेकअप और बिंदी

हल्का और नैचुरल मेकअप रखें। माथे पर बड़ी कुंकुम या चंद्रकोर बिंदी लगाए बिना मराठी लुक अधूरा है।लिपस्टिक में मरून या रेड शेड बेहतरीन लगेगा।

एक्स्ट्रा टच

साड़ी के साथ पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल पहनें। चाहें तो छोटी सी पोटली बैग साथ रखें, जो लुक को और खास बना देगी।
 

Got it