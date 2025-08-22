खाने के बर्तनों पर पेशाब करते पकड़ी गई नौकरानी, 10 साल से कर रही थी ये घिनौना काम

नारी डेस्क: पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद लोगों का किसी पर भी विश्वाश नहीं रहा। हमारे देश में बहुत से घर काम वाली पर निर्भर होते हैं। कुछ घरों में तो काम करने वालों को परिवार का सदस्या ही माना जाता है, पर इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस विश्वास का फायदा उठाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक काम वाली के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 10 साल से मालिक के साथ शर्मनाक काम कर रही थी।



यूपी के बिजनौर में एक व्यापारी के घर 10 साल से काम कर रही महिला ने बेहद ही शर्मनाक करतूत की है। अगर CCTV कैमरे की फुटेज ना देखते तो उसकी इस हरकत को किसी को पता ही नहीं चलता। नौकरानी पहले गिलास में पेशाब करती थी और फिर उसे धुले हुए बर्तनों पर छिड़क देती है। वह यह सब इतनी सफाई से करती थी कि किसी को इसकी भनक ही नहीं लगी।

हालांकि पिछले कुछ समय घर के लोगों ने काम वाली के अजीब से व्यवहार को महसूस किया। संदेह होने के चलते चुपचाप रसोई में CCTV कैमरा लगा दिया गया। जैसे ही कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो घर वालो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि महिला ने पहले एक गिलास में पेशाब किया और फिर उसी पेशाब को रसोई में रखे अन्य बर्तनों पर छिड़क दिया।

परिवार वालों ने तुरंत ये वीडियो दिखाकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया। व्यापारी परिवार का कहना है कि वे इस नौकरानी पर पूरी तरह भरोसा करते थे, लेकिन उसने विश्वास तोड़ने के साथ-साथ परिवार की सेहत से भी खिलवाड़ किया। इस घटना ने उस सभी लोगों की चिंता बढ़ा दी है जिनके घर काम वाली लगी हुई हैं।