26 AUGTUESDAY2025 2:48:56 PM
Nari

खाने के बर्तनों पर पेशाब करते पकड़ी गई नौकरानी, 10 साल से कर रही थी ये घिनौना काम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Aug, 2025 11:03 AM
खाने के बर्तनों पर पेशाब करते पकड़ी गई नौकरानी, 10 साल से कर रही थी ये घिनौना काम

नारी डेस्क:  पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद लोगों का किसी पर भी विश्वाश नहीं रहा। हमारे देश में बहुत से घर काम वाली पर निर्भर होते हैं। कुछ घरों में तो काम करने वालों को परिवार का सदस्या ही माना जाता है, पर इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस विश्वास का फायदा उठाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक काम वाली के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 10 साल से मालिक के साथ शर्मनाक काम कर रही थी। 
PunjabKesari

यूपी के बिजनौर में एक व्यापारी के घर 10 साल से काम कर रही महिला ने बेहद ही शर्मनाक करतूत की है। अगर CCTV कैमरे की फुटेज ना देखते तो उसकी इस हरकत को किसी को पता ही नहीं चलता। नौकरानी पहले गिलास में पेशाब करती थी और फिर उसे धुले हुए बर्तनों पर छिड़क देती है। वह यह सब इतनी सफाई से करती थी कि किसी को इसकी भनक ही नहीं लगी। 

PunjabKesari

हालांकि पिछले कुछ समय घर के लोगों ने काम वाली के अजीब से  व्यवहार को महसूस किया। संदेह होने के चलते चुपचाप रसोई में CCTV कैमरा लगा दिया गया। जैसे ही कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो घर वालो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।  वीडियो में साफ दिखाई दिया कि महिला ने पहले एक गिलास में पेशाब किया और फिर उसी पेशाब को रसोई में रखे अन्य बर्तनों पर छिड़क दिया।

 

परिवार वालों ने तुरंत ये वीडियो दिखाकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद महिला को  हिरासत में ले लिया गया।  व्यापारी परिवार का कहना है कि वे इस नौकरानी पर पूरी तरह भरोसा करते थे, लेकिन उसने विश्वास तोड़ने के साथ-साथ परिवार की सेहत से भी खिलवाड़ किया। इस घटना ने उस सभी लोगों की चिंता बढ़ा दी है जिनके घर काम वाली लगी हुई हैं। 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it