  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Aug, 2025 12:50 PM
लव मैरिज होगी या अरेंज? अपनी हथेली से पहचानिए ये खास संकेत!

 नारी डेस्क: बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान में कुछ खास संकेत बताए गए हैं, जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि आपकी शादी प्रेम विवाह होगी या नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी हथेली में लव मैरिज के क्या निशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है।

हृदय रेखा पर V जैसा निशान

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर आपकी हथेली में हृदय रेखा (दिल की रेखा) की तरफ उंगलियों की ओर एक V आकार का निशान हो, तो यह प्रेम विवाह का संकेत माना जाता है। इसके साथ ही हथेली के गुरु पर्वत (अंगूठे के नीचे की गोलाई) पर क्रॉस का निशान भी लव मैरिज को दर्शाता है।

चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा तक रेखा का मिलना

अगर आपकी हथेली पर चंद्र पर्वत (हाथ की कलाई के पास की ओर) से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा (हथेली के बीच से ऊपर की ओर जाती रेखा) से जुड़ती है, तो यह भी प्रेम विवाह का संकेत होता है। वहीं, अगर शुक्र पर्वत (अंगूठे के नीचे की ओर, हथेली के केंद्र के पास) सामान्य से अधिक उभरा हो, तो यह भी लव मैरिज की संभावना बढ़ाता है।

विवाह रेखा के निशान

हथेली में विवाह रेखा, जो छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर होती है, अगर हृदय रेखा के बहुत करीब हो या एक से अधिक विवाह रेखाएं हों, तो यह प्रेम विवाह का सूचक है। साथ ही, विवाह रेखा पर वर्गाकार निशान होना भी प्रेम विवाह का संकेत माना जाता है।

विवाह रेखा का बुध पर्वत की ओर मुड़ना

अगर आपकी विवाह रेखा छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर बुध पर्वत (छोटी उंगली के नीचे की ओर, हथेली के किनारे) की तरफ मुड़ती हुई नजर आए, तो यह प्रेम विवाह का एक और मजबूत संकेत होता है।

सामुद्रिक शास्त्र में लव मैरिज के संकेत

सामुद्रिक शास्त्र में भी कुछ खास निशान लव मैरिज की ओर इशारा करते हैं। महिलाओं के नाक या कान पर मौजूद तिल को प्रेम विवाह का संकेत माना जाता है। अगर आपके नाक या कान पर तिल है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपकी शादी प्रेम विवाह होगी।

यह जानकारी ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र जैसी धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। ये संकेत पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि विश्वास और संस्कृति से जुड़े हैं। इसलिए इन्हें मनोरंजन और जानकारी के तौर पर ही लें।

तो अब आप अपनी हथेली को ध्यान से देखें और जानें कि आपके लिए प्रेम विवाह के क्या संकेत छुपे हैं! अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है।)  

