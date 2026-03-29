इन मूलांक वालों के लिए अप्रैल में खुलेंगे नए अवसरों के द्वार

नारी डेस्क : अंकशास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है और इसका स्वामी चंद्रमा माना जाता है। अप्रैल 2026 का महीना इन जातकों के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और नए अवसरों का मिश्रण लेकर आने वाला है। इस दौरान आपको अपने मन और परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने की खास जरूरत होगी। चंद्रमा के प्रभाव से संवेदनशीलता बढ़ेगी, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने पर सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं।

करियर और नौकरी

इस महीने कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। काम का दबाव बढ़ सकता है और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने बॉस और सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। महीने के मध्य के बाद स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा और काम में स्थिरता आएगी।

व्यापार और धन

व्यापार करने वालों के लिए यह समय मिला-जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है। हालांकि महीने के अंत तक कोई छोटा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जिससे स्थिति थोड़ी संभल सकती है।

प्यार और परिवार

इस महीने रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करना जरूरी है। प्रेम संबंधों में धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें। सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।

सेहत

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। नींद की कमी और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। योग, मेडिटेशन और संतुलित दिनचर्या अपनाने से आप बेहतर महसूस करेंगे। खानपान पर विशेष ध्यान देना भी जरूरी है।

शिक्षा और ग्रोथ

छात्रों के लिए यह महीना मेहनत भरा रहेगा। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।

उपाय और सलाह

सोमवार के दिन व्रत रखें

सफेद कपड़े या चावल का दान करें

चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय अपनाएं

भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर निर्णय लें।

अप्रैल 2026 मूलांक 2 वालों के लिए धैर्य और संतुलन की परीक्षा लेने वाला महीना है। अगर आप अपने मन को स्थिर रखते हैं और समझदारी से कदम उठाते हैं, तो चुनौतियों के बीच भी अच्छे अवसर हासिल कर सकते हैं।