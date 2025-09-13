14 SEPSUNDAY2025 9:57:56 PM
Nari

लंबी और घनी पलकें पाना अब आसान, रोजाना सोने से पहले अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 13 Sep, 2025 12:44 PM
लंबी और घनी पलकें पाना अब आसान, रोजाना सोने से पहले अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

नारी डेस्क : हर लड़की का सपना होता है कि उसकी आंखों की पलकें लंबी, घनी और खूबसूरत दिखें। लेकिन बार-बार नकली लैशेज लगाना हर किसी को पसंद नहीं आता। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स या सैलून ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और प्राकृतिक घरेलू नुस्खे आपकी पलकों को नेचुरल तरीके से लंबा और घना बना सकते हैं।

क्यों जरूरी हैं घनी और लंबी पलकें?

पलकों से चेहरा और आंखें दोनों और खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन प्रदूषण, गलत खानपान, ज्यादा मेकअप और स्ट्रेस के कारण पलकें कमजोर होकर टूटने लगती हैं। ऐसे में उनकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। प्राकृतिक तेलों और विटामिन्स से आप पलकों को फिर से मजबूत बना सकती हैं और उनकी ग्रोथ बढ़ा सकती हैं।

PunjabKesari

नारियल तेल (पलकों का नेचुरल पोषण)

नारियल तेल सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि पलकों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद लॉरिक एसिड पलक की जड़ों तक गहराई से पोषण पहुंचाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। रोजाना रात को सोने से पहले कॉटन बड या उंगलियों की मदद से हल्का सा नारियल तेल पलकों पर लगाएं। नियमित इस्तेमाल से पलकें मजबूत होंगी, टूटना कम होगा और उनकी लंबाई धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी।

विटामिन ई ऑयल (पलकों को बनाए मजबूत)

विटामिन ई बालों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, और यही इसे पलकों के लिए भी खास बनाता है। यह पलकें मजबूत करने और उन्हें घना बनाने में मदद करता है। इस्तेमाल करने के लिए एक विटामिन ई कैप्सूल को काटकर उसमें मौजूद तेल को कुछ बूंदें बादाम तेल में मिलाएं। इसे रात को सोने से पहले धीरे-धीरे पलकों पर लगाएं। नियमित इस्तेमाल से कुछ ही हफ्तों में पलकें हेल्दी और घनी दिखने लगेंगी, और उनकी प्राकृतिक सुंदरता बढ़ जाएगी।

PunjabKesari

कैस्टर ऑयल (पलकों की तेजी से ग्रोथ का सीक्रेट)

कैस्टर ऑयल में मौजूद रेटिनॉल और ओमेगा फैटी एसिड्स पलकों की ग्रोथ को तेज करने में मदद करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए बराबर मात्रा में कैस्टर ऑयल और नारियल तेल मिलाएं। रात को सोने से पहले साफ और सूखी पलकों पर ब्रश या कॉटन की मदद से धीरे-धीरे लगाएं। यह न सिर्फ पलकों की लंबाई बढ़ाएगा बल्कि उन्हें टूटने और गिरने से भी बचाएगा। नियमित इस्तेमाल से आपकी पलकें घनी, लंबी और मजबूत बनेंगी।

नेचुरल ब्यूटी का असली फायदा

इन घरेलू नुस्खों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी पलकों को पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से सुंदर बनाते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और लंबे समय तक असर रहता है। नियमित उपयोग से आपकी पलकें असली, घनी और मजबूत बनती हैं, जिससे नकली लैशेज या महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती।बस इन नुस्खों को रोजाना अपनाएं और कुछ हफ्तों में आपको फर्क साफ नजर आएगा। आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगेंगी और लोग आपकी लंबी पलकों के कायल हो जाएंगे।


 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it