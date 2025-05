लाहौर में ताबड़तोड़ तीन धमाके, इमरजेंसी सायरनों की गूंज से पाकिस्तान में फैली दहशत

नारी डेस्क: भारत द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत आतंकी ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद एक तीन जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाकों के बाद जगह-जगह सायरन बजने लगे और लोगों में डर का माहौल बन गया।

घटना लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाके की है, जहां वाल्टन रोड पर स्थित वाल्टन एयरपोर्ट के पास कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट के तुरंत बाद आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दिया। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।

Reports with visuals of Multiple Explosions in Lahore including that at Lahore Airport



Locals suspect Missile strikes.



Assessment:

Misfired Pakistan Missile/Rocket or Aerial Vehicle Crash.

Can't be some accident as more than 1 explosions are reported in different locations.… https://t.co/OKBLMW48Eg pic.twitter.com/pK10GBGRdn