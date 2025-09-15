16 SEPTUESDAY2025 7:52:45 PM
कीकू शारदा ने मां-बाप के निधन का दर्द साझा किया, बताया आखिरी फोन का जवाब न दे पाने का अफसोस

  • Updated: 15 Sep, 2025 02:19 PM
नारी डेस्क: कॉमेडियन और एक्टर कीकू शारदा ने हाल ही में अपने माता-पिता के खोने का दर्द साझा किया है। वे टीवी शो ‘राइज एंड फॉल’ के ताजा एपिसोड में अपनी जिंदगी के एक बहुत ही भावुक पल को याद करते हुए नजर आए। कीकू ने बताया कि उनकी मां का निधन हो गया था और सिर्फ 45 दिन बाद ही उनके पिता का भी निधन हो गया। कीकू को इसका बहुत दुख हुआ, खासकर इस बात का अफसोस है कि वे अपनी मां के आखिरी फोन का जवाब नहीं दे पाए थे।

कीकू शारदा ने साझा किया अपना दर्द

कीकू शारदा ने बताया कि लगभग दो साल पहले वे अमेरिका में थे जब उनकी मां का निधन हुआ। उन्होंने कहा कि मां के अंतिम कॉल का जवाब न दे पाने का पछतावा उन्हें आज भी है। वे उस समय व्यस्त थे और सोचते थे कि अगले दिन फोन कर लेंगे, लेकिन अगले दिन उनकी मां नहीं रहीं। इस घटना ने कीकू को बहुत टूटाया। इसके बाद केवल 45 दिन के अंदर उनके पिता भी दुनिया से चले गए। इस दोहरे नुकसान को सहना उनके लिए बेहद कठिन था।

शो ‘राइज एंड फॉल’ में कीकू की चिंता

‘राइज एंड फॉल’ में कीकू शारदा हाल ही में ‘वर्कर’ बने हैं। शो में कुछ कंटेस्टेंट वर्कर की भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नूरिन और रेसलर संगीता फोगाट जैसे कंटेस्टेंट शो छोड़ चुके हैं। संगीता ने अपने ससुर के निधन के कारण शो से विदा ली थी। कीकू ने संगीता की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई और अपने अनुभव से प्रेरणा लेकर सभी को सलाह दी कि अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं।

कीकू की महत्वपूर्ण सलाह

कीकू शारदा ने कहा कि जिंदगी में एक समय के बाद हर इंसान को किसी साथी की जरूरत होती है। वे सभी से आग्रह करते हैं कि वे अपने परिवार और खासकर माता-पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएं और उनसे जुड़े रहें। उन्होंने यह भी कहा कि समय निकालकर अपने प्यार और ध्यान से रिश्तों को मजबूत करना बहुत जरूरी है।

शो में हो रही पैसों की बारिश और अन्य घटनाएं

शो के होस्ट अश्नीर ग्रोवर ने बताया कि इस शो में अब तक की सबसे ज्यादा पैसों की बारिश हो रही है, जो लोकप्रिय शो ‘बिग बॉस’ को भी पीछे छोड़ चुकी है। अश्नीर ने कहा कि यह सफलता कंटेस्टेंट पवन सिंह की वजह से संभव हो पा रही है क्योंकि वे दर्शकों को बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं। वहीं, होस्ट ने कंटेस्टेंट अरबाज पटेल की मारपीट की भी कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि यदि वे ऐसा व्यवहार करते रहे तो उन्हें शो से बाहर भी होना पड़ सकता है। इसके अलावा, टास्क जीतने के बाद अर्जुन बिजलानी ने रूलर का पद हासिल किया है और वे पेंटहाउस में रह रहे हैं।

कीकू शारदा की यह बात हमें यह सिखाती है कि जीवन में अपने परिवार और खासकर माता-पिता के साथ जुड़े रहना कितना जरूरी है। उनका दर्द और पछतावा इस बात का संदेश देते हैं कि जीवन में प्रियजनों के लिए समय निकालना कभी भी बाद में मत टालिए। वहीं, ‘राइज एंड फॉल’ का यह सीजन अपनी नई घटनाओं और ड्रामे के साथ दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहा है।  

