सुबह-सुबह दिखने लगे ये 7 लक्षण तो समझ लें ,Body किडनी स्टोन की ओर कर रही है इशारा

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 23 Aug, 2025 09:51 AM
 नारी डेस्क: गुर्दे की पथरी (Kidney Stone) एक आम लेकिन बेहद दर्दनाक बीमारी है, जो आजकल की बिगड़ती दिनचर्या और गलत खानपान की वजह से तेजी से बढ़ रही है। जब किडनी में मिनरल्स और नमक एकत्र होकर छोटे-छोटे कठोर कणों में बदल जाते हैं, तो उन्हें पथरी (स्टोन) कहा जाता है।

इस बीमारी की शुरुआत में ही शरीर कुछ संकेत देता है, खासकर सुबह के समय। अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर की राय, सुबह दिखने वाले 7 अहम संकेत और बचाव के आसान उपाय।

 लगातार थकान महसूस होना

अगर आप सुबह अच्छी नींद लेने के बावजूद थका हुआ महसूस करते हैं, तो यह सामान्य बात नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि आपकी किडनी में पथरी है और शरीर से टॉक्सिन्स (विषैले तत्व) बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब किडनी का कामकाज प्रभावित होता है, तो शरीर में थकावट महसूस होना शुरू हो जाता है।

त्वचा में खुजली या ड्रायनेस

सुबह नहाने के बाद या दिन की शुरुआत में त्वचा में बार-बार खुजली या रूखापन महसूस होना भी किडनी की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। पथरी होने पर शरीर में विषैले तत्व इकट्ठा होने लगते हैं जिससे स्किन सूखी और खुजलीदार हो सकती है।

सांस लेने में दिक्कत

अगर आपको सुबह उठते ही सांस लेने में हल्की या ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, तो यह सिर्फ फेफड़ों की नहीं, किडनी की बीमारी का भी संकेत हो सकता है। दरअसल, पथरी के कारण किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है जिससे शरीर में फ्लूइड जमा होने लगता है और इससे फेफड़ों पर असर पड़ता है।

 सुबह के समय हाई ब्लड प्रेशर

किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन जब किडनी में पथरी हो जाती है, तो इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। ऐसे में सुबह के समय हाई बीपी रहना सामान्य नहीं है और ये एक गंभीर संकेत हो सकता है।

 मतली या उल्टी महसूस होना

सुबह-सुबह अगर आपको जी मिचलाने लगे या उल्टी जैसा लगे (चाहे उल्टी आए या नहीं), तो इसे भी हल्के में न लें। किडनी में पथरी होने पर शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे यह लक्षण दिखाई दे सकता है।

पैरों में सूजन

अगर आप सुबह उठते ही देखें कि आपके पैरों, टखनों या पंजों में हल्की या ज्यादा सूजन है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही। जब किडनी शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं निकाल पाती, तो वो शरीर में जमा होकर सूजन पैदा करता है।

 पेशाब में खून या लालपन

सुबह के समय पेशाब में हल्का खून दिखना या उसका रंग गुलाबी-लाल होना, किडनी स्टोन का सीधा संकेत हो सकता है। पथरी मूत्रनली को खरोंच सकती है जिससे पेशाब में खून आ सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

किडनी स्टोन से कैसे बचें? आसान उपाय

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं: हर दिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे किडनी साफ रहती है और शरीर से टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकलते हैं। पानी की कमी पथरी बनने की सबसे बड़ी वजहों में से एक होती है।

संतुलित और हेल्दी डाइट लें: अपने भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, और साबुत अनाज शामिल करें। ज्यादा नमक और चीनी का सेवन कम करें, क्योंकि ये पथरी बनने की संभावना को बढ़ाते हैं।

ऑक्सालेट युक्त चीजें सीमित मात्रा में खाएं: पालक, चाय, चॉकलेट, और नट्स जैसी चीजों में ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होती है, जो पथरी बनाने में मदद कर सकती हैं। इन्हें कम मात्रा में खाएं या डॉक्टर से सलाह लें।

समय-समय पर टेस्ट करवाएं: अगर आपको पहले कभी किडनी स्टोन की शिकायत रह चुकी है, तो नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट करवाते रहना जरूरी है। इससे किसी भी समस्या का पता समय रहते लग जाता है।

लाइफस्टाइल सुधारें और एक्टिव रहें: रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें, वजन कंट्रोल में रखें और नींद पूरी लें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल किडनी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है।

नशे की चीजों से दूर रहें: धूम्रपान, शराब और तंबाकू जैसी आदतें शरीर पर बुरा असर डालती हैं और किडनी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनसे पूरी तरह दूरी बनाएं।

अगर आपको सुबह उठते ही इन लक्षणों में से कोई भी बार-बार दिखाई दे रहा है, तो इसे अनदेखा न करें। ये किडनी में पथरी बनने की ओर इशारा कर सकते हैं। समय रहते सही जांच और इलाज से इस समस्या से बचा जा सकता है। अपने खानपान, दिनचर्या और सेहत को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है।  

