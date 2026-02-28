Holi पर बनाएं केसर गुजिया

नारी डेस्क : केसर गुजिया एक शाही और स्वाद से भरपूर मिठाई है, जिसे खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। केसर की खुशबू, खोये की मलाईदार स्टफिंग और ड्राई फ्रूट्स की भरपूर मात्रा इसे आम गुजिया से अलग और खास बनाती है। ऊपर से हल्की मीठी चाशनी में डूबी यह गुजिया स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, दिखने में उतनी ही आकर्षक लगती है। अगर आप घर पर कुछ खास और पारंपरिक मिठाई बनाना चाहते हैं, तो केसर गुजिया एक परफेक्ट चॉइस है।

Serving - 6

सामग्री

मैदा – 150 ग्राम

गर्म घी – 2 टेबलस्पून

गुनगुना पानी – 80 मिलीलीटर

गुनगुना दूध – 35 मिलीलीटर

केसर – 1/4 टीस्पून

चीनी – 170 ग्राम

पानी – 250 मिलीलीटर

छोटी इलायची – 2

केसर – 1/4 टीस्पून

ऑर्गेनिक फूड कलर – 1/8 टीस्पून

घी – 1 1/2 टीस्पून

बादाम – 1 टेबलस्पून

चिरौंजी – 1 टेबलस्पून

पिस्ता – 1 टेबलस्पून

काजू – 1 टेबलस्पून

नारियल – 2 टेबलस्पून

घी – 2 टीस्पून

खोया – 120 ग्राम

चीनी – 1 टेबलस्पून

इलायची पाउडर – 1/4 टीस्पून

पानी – किनारों पर लगाने के लिए

तेल – तलने के लिए

पिस्ता – सजाने के लिए

विधि

1. एक बर्तन में 150 ग्राम मैदा, 2 टेबलस्पून गर्म घी और 80 मिलीलीटर गुनगुना पानी डालें।

2. इसे अच्छी तरह मिलाकर चिकना आटा गूँथ लें।

3. आटे को 20 मिनट के लिए ढककर रख दें।

4. एक छोटे बर्तन में 35 मिलीलीटर गुनगुना दूध और 1/4 टीस्पून केसर डालें। अच्छी तरह मिलाएँ और 20 मिनट के लिए अलग रख दें।

5. एक कड़ाही में 170 ग्राम चीनी और 250 मिलीलीटर पानी डालकर गर्म करें।

6. इसमें 2 इलायची और 1/4 टीस्पून केसर डालकर अच्छे से मिलाएँ और उबाल आने दें।

7. 1/8 टीस्पून ऑर्गेनिक फूड कलर डालें और मिलाएँ।

8. चीनी का सिरप 3-4 मिनट तक पकाएँ।

9. कड़ाही को आग से हटाएँ।

10. एक पैन में 1 1/2 टीस्पून घी गर्म करें। इसमें 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून चिरौंजी, 1 टेबलस्पून पिस्ता और 1 टेबलस्पून काजू डालें।

11. 1 मिनट तक हल्का भूनें।

12. अब 2 टेबलस्पून नारियल डालकर 1 मिनट भूनें।

13. पैन को आग से हटा कर अलग रख दें।

14. एक पैन में 2 टीस्पून घी गर्म करें। इसमें 120 ग्राम खोया और 1 टेबलस्पून चीनी डालकर मिलाएँ।

15. अब तैयार केसर दूध और भुने हुए सूखे मेवे डालें। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएँ।

16. मिश्रण को 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

17. आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर बेलन की मदद से पतला बेलें।

18. रिंग कटर से सर्कल काटें और किनारों के अतिरिक्त आटे को हटा दें।

19. तैयार मिश्रण को एक तरफ रखें।

20. किनारों पर पानी लगाकर इसे अर्धवृत्त में मोड़ें।

21. किनारों को अच्छी तरह से बंद करके गुजिया का आकार दें।

22. एक कड़ाही में पर्याप्त तेल गर्म करें और गुजिया को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें।

23. तली हुई गुजिया को तैयार चीनी के सिरप में 2-5 मिनट तक भिगोएँ।

24. ऊपर से 1 टेबलस्पून पिस्ता डालकर सजाएँ।

25. तुरंत परोसें।

