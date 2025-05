भारत-पाक तनाव के बीच केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

नारी डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब चारधाम यात्रा पर भी दिखने लगा है। उत्तराखंड प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से केदारनाथ धाम के लिए चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा (हेली सेवा) को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। यह निर्णय तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के चलते पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। खासकर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने कहा है कि यात्रियों की जान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी कारण हेली सेवा फिलहाल रोकी जा रही है।

Kedarnath, Uttarakhand: All helicopter services for the Char Dham Yatra, including those to Baba Kedarnath, have been suspended until further notice. The state government has issued an official order halting all heli services to Kedarnath, Badrinath, Gangotri, and Yamunotri as… pic.twitter.com/JLtKkN9CzE

सिर्फ ज़मीनी या हवाई खतरे ही नहीं, बल्कि साइबर हमलों का भी खतरा बताया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने अपने साइबर कमांडो को एक्टिव कर दिया है। साथ ही एक विशेष निगरानी टीम बनाई गई है, जो सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रही है। डीजीपी दीपम सेठ ने सभी साइबर इकाइयों को सतर्क रहने और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की तुरंत जांच करने का आदेश दिया है।

STF ने जनता को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है। किसी भी अंजान लिंक को न खोलें। केवल सरकारी वेबसाइटों पर ही सावधानी से लॉगिन करें।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है।

इस बीच, भारत-पाक तनाव पर एक और बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके जेएफ-17 लड़ाकू विमानों ने भारत के आदमपुर एयरबेस पर मौजूद एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। लेकिन भारतीय सेना ने इस दावे को पूरी तरह झूठा और प्रोपेगेंडा बताया है। सेना ने कहा कि भारत की एस-400 प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है और पाकिस्तान का यह दावा केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध (psychological warfare) का हिस्सा है।

Uttarakhand: Helicopter services to Kedarnath have been suspended, leading to a surge in the number of pilgrims at the shrine. In response, security arrangements at Baba Kedarnath Dham have been strengthened to ensure the safety and smooth management of the devotees pic.twitter.com/veO1gwb5ff