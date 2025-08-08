कैटरीना कैफ का फैशन लव: लहंगा हो या ड्रेस, कपड़ों पर लुटाती हैं लाखों रुपये

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों भले ही फिल्मों में कम नजर आ रही हों, लेकिन उनका स्टाइल और फैशन सेंस आज भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कैटरीना सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि अपने शानदार और महंगे लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं। चाहे उनकी शादी का ब्राइडल लहंगा हो, कोई डिजाइनर साड़ी या फिर छोटी सी ड्रेस हर आउटफिट की कीमत लाखों रुपये में होती है। कैटरीना कैफ हमेशा से अपने कपड़ों और स्टाइल पर खुलकर पैसा खर्च करती हैं, और उनके हर लुक में उनकी रॉयल खूबसूरती साफ झलकती है। आइए, जानते हैं उनके कुछ सबसे महंगे और खूबसूरत आउटफिट्स के बारे में।

17 लाख रुपये का ब्राइडल लहंगा

कैटरीना कैफ ने शादी के दिन जो लाल रंग का लहंगा पहना था, उसे मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया था। इस लहंगे पर हाथ से जरदोजी और अन्य कढ़ाई का काम किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लहंगे की कीमत करीब ₹17 लाख थी।

₹4.84 लाख की कशीदा साड़ी

डिजाइनर तरुण तहिलियानी की यह साड़ी तब चर्चा में आई जब कैटरीना ने इसे पहना। साड़ी सिल्क जॉर्जेट से बनी है और इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस, जरी, गोटा और कुंदन का काम है। इसकी कीमत ₹4,84,900 है। ₹1.98 लाख की बॉडीकॉन ड्रेस कैटरीना ने Magda Butrym ब्रांड की एक शानदार बॉडीकॉन ड्रेस भी पहनी थी। ड्रेस की कीमत थी ₹1,98,500। ब्राउन शेड की इस ड्रेस ने उनके फिगर को और भी उभार दिया और लुक को ग्लैमरस बना दिया।

₹1 लाख से ऊपर की छोटी ड्रेस

एक और लुक में कैटरीना ने Zimmermann ब्रांड की एक छोटी, पोल्का डॉट वाली ड्रेस पहनी। यह ड्रेस सिल्क ब्लेंड लिनन फैब्रिक की बनी थी और इसकी कीमत थी ₹1 लाख से ज्यादा। इसमें हॉल्टर नेकलाइन थी, जो कैटरीना पर बेहद स्टाइलिश लगी।

₹2.49 लाख की सिल्क साड़ी

राहुल मिश्रा की डिजाइन की गई इस साड़ी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इसमें बेहद बारीक कढ़ाई और फ्लोरल डिज़ाइन किया गया है। इस खूबसूरत साड़ी की कीमत है ₹2,49,000।

₹7.5 लाख का अनारकली सूट

तरुण तहिलियानी का डिजाइन किया हुआ यह अनारकली सूट कैटरीना पर रानी जैसी शान दिखा रहा था। सूट जॉर्जेट का है जिसमें फ्लोरल चिकन एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस और बीड्स वर्क किया गया है। इसकी कीमत है करीब ₹7,50,000। कैटरीना कैफ न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस हैं, बल्कि फैशन और स्टाइल की क्वीन भी हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस से यह साफ जाहिर होता है कि वो अपने हर लुक को खास बनाना जानती हैं। चाहे वो शादी का जोड़ा हो या छोटी सी ड्रेस हर आउटफिट लाखों का होता है और उनके लुक्स को रॉयल टच देता है।

उनकी इस शाही स्टाइल से एक बात तो साफ है फैशन के लिए उनका प्यार और खर्च करने की हिम्मत, दोनों ही कमाल के हैं।