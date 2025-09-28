28 SEPSUNDAY2025 6:28:15 PM
कौन थे करूर भगदड़ में मारे गए 39 लोग? सामने आई डिटेल, एक की पत्नी है 9 महीने की गर्भवती

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Sep, 2025 02:25 PM
नारी डेस्क:  तमिलनाडु के करूर जिले में हाल ही में हुई भगदड़ की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक राजनीतिक रैली के दौरान मची अफरातफरी में 39 मासूम लोगों की जान चली गई। हर एक चेहरा अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि पीछे छूटे परिवार, सपने और अधूरी कहानियों की दर्दनाक याद है। इन मृतकों में से एक व्यक्ति की पत्नी 9 महीने की गर्भवती है। वो शख्स इस उम्मीद के साथ रैली में गया था कि शायद आने वाले वक्त में कुछ बेहतर होगा, लेकिन अब उसके घर आने वाली एक नई ज़िंदगी अपने पिता को कभी देख नहीं पाएगी। कुछ लोग सिर्फ रोटी कमाने निकले थे, कुछ अपने नेताओं को देखने की उत्सुकता में पहुंचे थे लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह भीड़ उनके लिए आखिरी साबित होगी।

10 बच्चों और 16 महिलाओं की मौत

हादसे में जान गंवाने वालों में 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भगदड़ कितनी भयावह थी। अब तक 38 शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा भी जा चुका है। 39 मृतकों में से 28 लोग करूर जिले के ही निवासी थे। इसके अलावा, एक ही गांव के 7 लोगों की भी मौत हुई है। इस वजह से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। जिन परिवारों ने एक साथ कई सदस्य खो दिए, वहां मातम का माहौल और भी भारी है।

गर्भवती पत्नी का सहारा छिन गया

तिरुचिरापल्ली जिले के थामरैक्कन्नन ने भी इस भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। उनकी शादी को सिर्फ एक साल हुआ था और पत्नी 9 महीने की गर्भवती है। परिवार के इस हालात ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं।

मां और दो बेटियों की मौत

करूर के विश्वनाथपुरी इलाके की हेमलता और उनकी दो बेटियां भी इस भगदड़ का शिकार हो गईं। एक ही परिवार की तीन मौतों ने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को झकझोर दिया है।

घायलों का इलाज जारी

डिंडीगुल जिला कलेक्टर एस. सरवनन और स्वास्थ्य सचिव पी. सेंथिल कुमार ने घायलों की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल 67 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें से एक को मदुरै रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी की हालत स्थिर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कई घायलों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

यह हादसा सिर्फ एक राजनीतिक रैली में हुई भीड़ का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक भी साबित हुआ। मृतकों की कहानियां और उनका दर्द पूरे राज्य के लोगों को हिला रहा है।  

 

