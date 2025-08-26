कंबल वाले बाबा' का हंगामा: चमत्कारी इलाज के नाम पर सजाया दरबार, दवाई के नाम पर लूट!

नारी डेस्क: सिवनी जिले के बंजारी मंदिर परिसर में इन दिनों एक बाबा का दरबार खूब चर्चा में है, जिन्हें लोग 'कंबल वाले बाबा' के नाम से जानते हैं। बाबा का दावा है कि वे किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं चाहे वह शरीर की हो या मन की। इसी चमत्कारी वादे को सुनकर हर दिन हजारों लोग उनके शिविर में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।

बारिश में भी लगी मरीजों की भीड़

बारिश हो या धूप बाबा के शिविर में आने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही। व्हीलचेयर पर बैठे लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी घंटों लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब मीडिया ने वहां मौजूद मरीजों से बात की, तो मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं कुछ ने कहा कि उन्हें राहत मिली है, वहीं कई लोगों को किसी तरह का असर नहीं महसूस हुआ।

इलाज के नाम पर खुलेआम लूट?

इस हेल्थ कैंप में सबसे बड़ी चिंता इलाज के नाम पर दवा और चूरन बेचने का खेल है। बाबा के शिविर में 600 रुपए या उससे ज्यादा कीमत पर तेल, चूर्ण और अन्य सामग्री बेची जा रही है। जब बाबा से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “मैं खुद कोई पैसा नहीं लेता, दवा लेना अनिवार्य नहीं है।” लेकिन दूसरी ओर उनके सहयोगी माइक पर बार-बार यह घोषणा करते पाए गए कि, “इलाज तभी पूरा होगा जब दवा जरूर लेकर जाएं।” ऐसे में सवाल उठता है अगर दवा लेना जरूरी नहीं है, तो प्रचार क्यों हो रहा है?

हादसे को न्योता दे रही अव्यवस्था

सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह शिविर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 से महज 10 मीटर की दूरी पर लगा है। हर दिन हजारों लोगों और वाहनों की आवाजाही के कारण पार्किंग अव्यवस्थित है, जिससे सड़क पर जाम लग रहा है और किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।

लोगों की आस्था या अंधविश्वास?

लोगों का बाबा पर विश्वास अलग बात है, लेकिन जब चमत्कारी इलाज के नाम पर पैसे वसूले जाएं और लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस तरह के शिविरों की जांच करे, ताकि लोगों की आस्था का फायदा उठाकर कोई उन्हें धोखा या आर्थिक शोषण न दे सके।

'कंबल वाले बाबा' का यह मामला सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि सुरक्षा, अव्यवस्था और धोखाधड़ी के संदेह का भी बनता जा रहा है। यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो यह शिविर किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है।