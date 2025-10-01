काजोल की बेटी ने अपनी मां को किया किनारे, लहंगे में दिखाया देसी अवतार

नारी डेस्क: काजोल के बच्चे नीसा और युग देवगन कम ही इवेंट्स में नजर आते हैं, लेकिन जब भी किसी समारोह में दिखाई देते हैं, तो लाइमलाइट अपने नाम कर ही लेते हैं। खासकर नीसा देवगन, जिन्होंने इस बार दुर्गा पूजा में अपना लहंगा लुक दिखाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं, युग देवगन ने भी देसी अवतार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

भाई-बहन का देसी अंदाज

हर साल की तरह, मुखर्जी परिवार दुर्गा पूजा को भव्य स्तर पर मना रहा है। इस समारोह में पूरा परिवार शामिल होता है और कई बॉलीवुड सितारे भी देवी मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस साल अष्टमी के दिन, जब नीसा और युग पंडाल पहुंचे, तो सबका ध्यान सिर्फ उनके देसी लुक पर रहा। नीसा ने लहंगे में अपनी खूबसूरती दिखाई और युग ने हरे कुर्ते-सफेद पजामे में देसी अंदाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोनों भाई-बहन की जोड़ी ने मिलकर सबका दिल जीत लिया।

नीसा की दोस्त ओरी के साथ स्पेशल पोज़

नीसा की इंटरनेट सेंसेशन ओरी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। दोनों साथ में पूजा में शामिल हुईं और पीले रंग के ट्विनिंग आउटफिट में नजर आईं। नीसा ने प्रिंटेड लहंगा-चोली पहना था, जबकि ओरी ने पीले कुर्ते और सफेद पजामे में स्टाइलिश अंदाज दिखाया। इसके साथ दोनों ने अपनी मौसी तनीषा मुखर्जी और नानी तनुजा के साथ भी पोज दिए। इस दौरान उनका लुक और बॉन्डिंग सभी का ध्यान खींच रही थी।

नीसा का लहंगा: डिटेल में

नीसा पीले रंग के फ्लोरल प्रिंटेड लहंगे में नजर आईं। लहंगे पर पिंक कलर से बने फूल, नीचे बॉर्डर पर लाइनिंग पैटर्न और हर कली के अंत में बड़े फूलों का गुच्छा इस लहंगे को बेहद खूबसूरत बना रहे थे।

स्लीवलेस चोली और दुपट्टा

नीसा ने अपने लहंगे के साथ स्लीवलेस चोली पहनी थी, जिसकी ब्रोड नेकलाइन सितारों से सजी हुई थी। उन्होंने मैचिंग दुपट्टा पतले पल्लू की तरह ड्रैप किया और लुक को पूरा किया।

जूलरी और एक्सेसरीज

नीसा ने जूलरी में ज्यादा ओवर स्टाइल नहीं किया। एक हाथ में गुलाबी चूड़ियां और दो कंगन, झुमके और स्टोन वाली बिंदी ने उनके लुक को परफेक्ट बनाया। इस लुक ने उनके लहंगे को मुख्य आकर्षण बना दिया।

युग का देसी अंदाज

युग देवगन ने हरे कुर्ते के साथ सफेद पजामा पहनकर देसी लुक दिखाया। उनके कुर्ते की लेंथ शॉर्ट थी, फ्रंट में मैडरिन कॉलर और बटन डीटेलिंग थी। स्लीव्स को फोल्ड करके लुक को कम्पलीट किया गया। युग ने मां काजोल को गले लगाकर बातचीत की और दुर्गा मां की जय कहते हुए पूजा में हिस्सा लिया। उनकी मां- बेटे की बॉन्डिंग ने सबका दिल जीत लिया।

फैंस का रिएक्शन

नीसा के लहंगा लुक को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। वहीं, युग के मां को गले लगाने पर भी कई कमेंट्स आए। कुछ ने उनकी मां- बेटे की बॉन्डिंग की तारीफ की, जबकि कुछ ने इसे दिखावा कहा।