30 SEPTUESDAY2025 8:28:41 PM
Nari

करवा चौथ के लिए बेस्ट हैं ज्वेलरी के ये डिजाइन, लुक में लग जाएंगे चार चांद

  • Edited By Monika,
  • Updated: 30 Sep, 2025 03:40 PM
करवा चौथ के लिए बेस्ट हैं ज्वेलरी के ये डिजाइन, लुक में लग जाएंगे चार चांद

नारी डेस्क : करवा चौथ का त्योहार हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सजधजकर सोलह शृंगार करती हैं और चांद को अर्घ्य देकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस मौके पर हर महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत नजर आए। अगर आप भी करवा चौथ के लिए ज्वेलरी डिजाइन चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं जो आपके ट्रेडिशनल लुक को चार चांद लगा देंगे।

ट्रेडिशनल कुंदन ज्वेलरी

कुंदन ज्वेलरी करवा चौथ जैसे पारंपरिक अवसरों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। गोल्डन टोन और रंग-बिरंगे स्टोन से सजी यह ज्वेलरी हर महिला को रॉयल लुक देती है। अगर आप रेड, मैरून या गहरे रंग की साड़ी, लहंगा या अनारकली पहन रही हैं तो कुंदन सेट के साथ आपका रूप और भी निखर जाएगा और आपका त्योहार का लुक सबसे खास दिखेगा।

PunjabKesari

पोल्की डायमंड सेट

पोल्की डायमंड ज्वेलरी इन दिनों फैशन का बड़ा ट्रेंड बन चुकी है। यह न सिर्फ ब्राइडल बल्कि फेस्टिव लुक के लिए भी परफेक्ट मानी जाती है। पोल्की सेट आपके पारंपरिक आउटफिट को मॉडर्न टच देता है और आपको गॉर्जियस और रॉयल लुक प्रदान करता है। करवा चौथ पर अगर आप स्टाइल और ट्रेडिशन का सही बैलेंस चाहती हैं, तो पोल्की डायमंड ज्वेलरी बेस्ट ऑप्शन है।

यें भी पढ़ें: प्रेग्नेंसी में किन परिस्थितियों में महिलाओं को नहीं रखना चाहिए करवाचौथ का व्रत? एक्सपर्ट की राय

चोकर नेकलेस

चोकर नेकलेस हर महिला की ज्वेलरी बॉक्स की शान होता है। करवा चौथ जैसे खास मौके पर यह आपके लुक में एलीगेंस और रॉयल्टी जोड़ देता है। चाहे आप साड़ी पहनें या लहंगा, हेवी वर्क वाला चोकर आपके गले की खूबसूरती को और निखार देता है और पूरे लुक को ग्रेसफुल बना देता है।

PunjabKesari

टेंपल ज्वेलरी

दक्षिण भारतीय टेंपल ज्वेलरी इन दिनों महिलाओं की खास पसंद बनी हुई है। इसमें देवी-देवताओं की आकृतियां और पारंपरिक डिजाइन उकेरे जाते हैं, जो इसे बेहद खास और अनोखा बनाते हैं। करवा चौथ जैसे शुभ अवसर पर इस ज्वेलरी को पहनना न सिर्फ आपको सबसे अलग लुक देगा, बल्कि आपके लुक में डिवाइन और रॉयल टच भी जोड़ेगा।

लंबे झूमके और झुमर

अगर आप हल्के या सिंपल कपड़े पहन रही हैं तो हेवी ईयरिंग्स आपके लुक को परफेक्ट बैलेंस देंगे। लंबे झूमके, झुमर या चांदबाली न सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि आपको रॉयल और ग्रेसफुल लुक भी देते हैं। इन्हें आप छोटे या सिंपल नेकपीस के साथ कैरी करके अपने पूरे लुक को और भी आकर्षक बना सकती हैं।

PunjabKesari

मांग टीका और माथा पट्टी

करवा चौथ पर माथे का श्रंगार सुहागिनों के लिए बेहद खास माना जाता है। हेवी मांग टीका या माथा पट्टी आपके चेहरे को रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देती है। अगर आप ओपन हेयरस्टाइल रख रही हैं या फिर जूड़ा बना रही हैं, तो ये एक्सेसरीज़ आपके लुक में चार चांद लगा देंगी और आपको और भी ज्यादा ग्रेसफुल बना देंगी।

कड़े और चूड़ियां

करवा चौथ का श्रंगार बिना चूड़ियों के अधूरा माना जाता है। इस मौके पर गोल्ड, कुंदन या हीरे जड़ी चूड़ियां पहनकर आप अपने हाथों की शोभा बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही ट्रेडिशनल कड़े भी लुक में चार्म जोड़ते हैं और पूरे श्रंगार को और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।

PunjabKesari

पायल और बिछुए

करवा चौथ पर पैरों का श्रंगार भी बेहद खास माना जाता है। चांदी की पायल और बिछुए न सिर्फ आपके लुक को पूरा करते हैं बल्कि उसमें ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल टच भी जोड़ते हैं। ये एक्सेसरीज़ आपके पूरे श्रंगार को और आकर्षक बना देती हैं।

करवा चौथ पर सही ज्वेलरी चुनकर आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। कुंदन, पोल्की, चोकर या टेंपल ज्वेलरी जैसे डिजाइन आपके आउटफिट को परफेक्ट फेस्टिव टच देंगे और आपको खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it