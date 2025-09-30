करवा चौथ के लिए बेस्ट हैं ज्वेलरी के ये डिजाइन, लुक में लग जाएंगे चार चांद

नारी डेस्क : करवा चौथ का त्योहार हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सजधजकर सोलह शृंगार करती हैं और चांद को अर्घ्य देकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस मौके पर हर महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत नजर आए। अगर आप भी करवा चौथ के लिए ज्वेलरी डिजाइन चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं जो आपके ट्रेडिशनल लुक को चार चांद लगा देंगे।

ट्रेडिशनल कुंदन ज्वेलरी

कुंदन ज्वेलरी करवा चौथ जैसे पारंपरिक अवसरों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। गोल्डन टोन और रंग-बिरंगे स्टोन से सजी यह ज्वेलरी हर महिला को रॉयल लुक देती है। अगर आप रेड, मैरून या गहरे रंग की साड़ी, लहंगा या अनारकली पहन रही हैं तो कुंदन सेट के साथ आपका रूप और भी निखर जाएगा और आपका त्योहार का लुक सबसे खास दिखेगा।

पोल्की डायमंड सेट

पोल्की डायमंड ज्वेलरी इन दिनों फैशन का बड़ा ट्रेंड बन चुकी है। यह न सिर्फ ब्राइडल बल्कि फेस्टिव लुक के लिए भी परफेक्ट मानी जाती है। पोल्की सेट आपके पारंपरिक आउटफिट को मॉडर्न टच देता है और आपको गॉर्जियस और रॉयल लुक प्रदान करता है। करवा चौथ पर अगर आप स्टाइल और ट्रेडिशन का सही बैलेंस चाहती हैं, तो पोल्की डायमंड ज्वेलरी बेस्ट ऑप्शन है।

चोकर नेकलेस

चोकर नेकलेस हर महिला की ज्वेलरी बॉक्स की शान होता है। करवा चौथ जैसे खास मौके पर यह आपके लुक में एलीगेंस और रॉयल्टी जोड़ देता है। चाहे आप साड़ी पहनें या लहंगा, हेवी वर्क वाला चोकर आपके गले की खूबसूरती को और निखार देता है और पूरे लुक को ग्रेसफुल बना देता है।

टेंपल ज्वेलरी

दक्षिण भारतीय टेंपल ज्वेलरी इन दिनों महिलाओं की खास पसंद बनी हुई है। इसमें देवी-देवताओं की आकृतियां और पारंपरिक डिजाइन उकेरे जाते हैं, जो इसे बेहद खास और अनोखा बनाते हैं। करवा चौथ जैसे शुभ अवसर पर इस ज्वेलरी को पहनना न सिर्फ आपको सबसे अलग लुक देगा, बल्कि आपके लुक में डिवाइन और रॉयल टच भी जोड़ेगा।

लंबे झूमके और झुमर

अगर आप हल्के या सिंपल कपड़े पहन रही हैं तो हेवी ईयरिंग्स आपके लुक को परफेक्ट बैलेंस देंगे। लंबे झूमके, झुमर या चांदबाली न सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि आपको रॉयल और ग्रेसफुल लुक भी देते हैं। इन्हें आप छोटे या सिंपल नेकपीस के साथ कैरी करके अपने पूरे लुक को और भी आकर्षक बना सकती हैं।

मांग टीका और माथा पट्टी

करवा चौथ पर माथे का श्रंगार सुहागिनों के लिए बेहद खास माना जाता है। हेवी मांग टीका या माथा पट्टी आपके चेहरे को रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देती है। अगर आप ओपन हेयरस्टाइल रख रही हैं या फिर जूड़ा बना रही हैं, तो ये एक्सेसरीज़ आपके लुक में चार चांद लगा देंगी और आपको और भी ज्यादा ग्रेसफुल बना देंगी।

कड़े और चूड़ियां

करवा चौथ का श्रंगार बिना चूड़ियों के अधूरा माना जाता है। इस मौके पर गोल्ड, कुंदन या हीरे जड़ी चूड़ियां पहनकर आप अपने हाथों की शोभा बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही ट्रेडिशनल कड़े भी लुक में चार्म जोड़ते हैं और पूरे श्रंगार को और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।

पायल और बिछुए

करवा चौथ पर पैरों का श्रंगार भी बेहद खास माना जाता है। चांदी की पायल और बिछुए न सिर्फ आपके लुक को पूरा करते हैं बल्कि उसमें ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल टच भी जोड़ते हैं। ये एक्सेसरीज़ आपके पूरे श्रंगार को और आकर्षक बना देती हैं।

करवा चौथ पर सही ज्वेलरी चुनकर आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। कुंदन, पोल्की, चोकर या टेंपल ज्वेलरी जैसे डिजाइन आपके आउटफिट को परफेक्ट फेस्टिव टच देंगे और आपको खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे।