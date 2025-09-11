12 SEPFRIDAY2025 12:57:18 PM
जैकलीन फर्नांडीस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे से मिलीं, उठाया उसकी सर्जरी का खर्च

  • Updated: 11 Sep, 2025 02:25 PM
नारी डेस्क : बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस ने हाल ही में मोहम्मद नाम के एक बच्चे से मुलाकात की, जो हाइड्रोसिफलस नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में मस्तिष्क में अत्यधिक पानी भर जाता है, जिससे बच्चे का सिर असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है। जैकलीन ने न केवल बच्चे और उसके परिवार से मुलाकात की, बल्कि उसकी सर्जरी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी ली। इस दौरान उन्होंने बच्चे से प्यार से बातचीत की और परिवार के साथ समय बिताया।

सर्जरी की जिम्मेदारी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस मुलाकात का एक वीडियो समाजसेवी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुसैन मंसूरी ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैकलीन बच्चे से प्यार से मिल रही हैं और परिवार वालों से बातचीत कर रही हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया। "जैकलीन फर्नांडीस जी, उनकी सर्जरी का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही नेक दिल हैं। इस बच्चे के लिए दुआ करें।" बता दें की जैकलीन ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया और सभी से मोहम्मद और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करने की अपील की।

हाइड्रोसिफलस बीमारी क्या है?

हाइड्रोसिफलस एक दुर्लभ बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क में अत्यधिक तरल पदार्थ भर जाता है। इसके कारण बच्चे का सिर असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है और उसे कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्जरी ही इस बीमारी का मुख्य इलाज है।

जैकलीन फर्नांडीस का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो जैकलीन आखिरी बार अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘हाउसफुल 5’ में नजर आई थीं, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। उनकी अगली फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में भी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, दिशा पटानी और कई अन्य कलाकार हैं।

PunjabKesari

जैकलीन फर्नांडीस का यह कदम समाज में एक मिसाल है। उन्होंने न केवल एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे की मदद की, बल्कि अपनी दरियादिली और संवेदनशीलता भी दिखाई। ऐसे कदम न केवल परिवार के लिए राहत लेकर आते हैं, बल्कि समाज में इंसानियत और सहानुभूति की भावना को भी बढ़ावा देते हैं।
 

