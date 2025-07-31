'दृश्यम' एक्ट्रेस इशिता दत्ता की मुश्किल घड़ियां, बेटी के जन्म के बाद अस्पताल में भर्ती

नारी डेस्क: 'दृश्यम' फिल्म में अजय देवगन की बेटी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री इशिता दत्ता इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में उन्होंने दूसरी बार मां बनने की खुशी तो पाई, लेकिन इसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक्ट्रेस ने अस्पताल में भर्ती होने और अपनी बिगड़ती हालत को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर की है।

डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

इशिता ने बताया कि बेटी के जन्म के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर दिक्कतें हुईं। इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने अपने और बेटे वायु के हाथ में लगी कैनुला (IV drip) की तस्वीर शेयर की, जो साफ तौर पर उनकी गंभीर हालत की ओर इशारा करती है। उन्होंने लिखा, "जब मुझे अपनी नवजात बेटी के साथ समय बिताना चाहिए था, तब मैं अस्पतालों के चक्कर काट रही थी।"

वजन घटा, लोग करने लगे सवाल

हाल ही में उनके फोटोज में वजन कम दिखाई देने पर कई लोगों ने सवाल पूछे। इसके जवाब में इशिता ने स्पष्ट किया कि यह किसी फिटनेस डाइट या वेट लॉस प्लान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उनकी बीमारियों का असर है। उन्होंने कहा, "कई लोग वजन को लेकर पूछ रहे हैं, लेकिन यह बीमारी की वजह से हुआ है, एक्सरसाइज से नहीं।"

बेटी का नाम रखा ‘वेदा’

बीते शनिवार को इशिता और उनके पति वत्सल सेठ ने बेटी का नामकरण किया। इस मौके पर उन्होंने एक पारिवारिक वीडियो साझा किया जिसमें बेटी को कपड़े की झूली में झुलाया जा रहा था। बेटी का नाम ‘वेदा’ रखा गया है। वीडियो में पूरा परिवार पारंपरिक पोशाक में नजर आया और यह पल सभी के लिए बेहद खास रहा।

परिवार में नई खुशियां, लेकिन सेहत बनी चिंता

इशिता ने 10 जून को दूसरी बार मां बनने की घोषणा की थी। उस तस्वीर में वह अस्पताल में थीं और नवजात बेटी को गोद में लिए हुए थीं। उनके पति वत्सल और बेटा वायु भी साथ नजर आए। उन्होंने लिखा था "हमारा परिवार अब पूरा हो गया है। हमें एक प्यारी सी बेटी का आशीर्वाद मिला है।" गौरतलब है कि फरवरी 2025 में उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। फैंस ने मांगी दुआ, जताई चिंता इशिता की इस पोस्ट के बाद फैंस और इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। सोशल मीडिया पर उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है।

बेटी के जन्म के साथ जहां एक्ट्रेस की जिंदगी में नई शुरुआत हुई, वहीं उनकी सेहत ने उन्हें गंभीर चिंता में डाल दिया। उम्मीद है कि इशिता जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताएंगी।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। किसी भी मेडिकल कंडीशन को लेकर विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है।)