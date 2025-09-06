09 SEPTUESDAY2025 2:01:49 PM
इस एक्टर ने डायरेक्टर से 10 लाख वसूले और उसका किया ये हाल!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Sep, 2025 03:15 PM
नारी डेस्क : अभिनेत्री निकिता घाग इन दिनों एक गंभीर मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। अंबोली पुलिस ने निकिता और 14 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला डायरेक्टर कृष्णकुमार मीणा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें मारपीट कर बंधक बनाया गया और उनके साथ 10 लाख रुपये की जबरन वसूली की गई।

PunjabKesari

डायरेक्टर से मारपीट और जबरन वसूली

डायरेक्टर कृष्णकुमार मीणा ने पुलिस को बताया कि वह पंजाबी, हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के निर्माता हैं। कुछ महीनों पहले वह निकिता घाग के संपर्क में आए ताकि कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर सकें। डायरेक्टर के अनुसार, निकिता ने उन्हें एक निवेशक (Investor) से मिलने की सलाह दी। जब डायरेक्टर ने इस बात से इंकार किया, तो जगताप नामक व्यक्ति, जिसने खुद को गैंगस्टर बताया, डायरेक्टर के साथ मारपीट करने लगा और गालियां दी। इस दौरान 25 लाख रुपये की मांग की गई। इस पूरे मामले में कई और लोग भी शामिल थे।

PunjabKesari

डायरेक्टर का बयान

डायरेक्टर के मुताबिक, एक युवक जिसने खुद को दादा बताते हुए अपना नाम विवेक जगताप बताया, गुट में शामिल था। इसके बाद निकिता घाग और उसके साथियों ने डायरेक्टर पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की धमकी दी और 25 लाख रुपये की मांग की। जब डायरेक्टर ने इस मांग का विरोध किया, तो कथित रूप से उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान एक आरोपी ने हवा में चाकू लहराया और जगताप ने कमर में रखी पिस्टॉल दिखाकर डराने की कोशिश की।

तीन घंटे तक बंधक बनाए रखा

डायरेक्टर ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें अपने मोबाइल और OTP वैरिफिकेशन का इस्तेमाल कर 10 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने उनके कर्मचारी से जबरन ईमेल लिखवाया, जिसमें इस रकम को निकिता की एक्टिंग फीस का एडवांस बताया गया। डायरेक्टर के अनुसार, यह टॉर्चर लगभग तीन घंटे तक चला, और गैंग ने उनके ऑफिस स्टाफ को भी धमकाया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि पुलिस को सूचित किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

PunjabKesari

FIR और जांच

डायरेक्टर की शिकायत के आधार पर अंबोली पुलिस ने शुक्रवार को निकिता घाग समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी आरोपियों की पहचान कर उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है और फैंस भी इस गंभीर घटना से चौंक गए हैं।

