  • Updated: 10 Oct, 2025 12:56 PM
डायबिटीज है फिर भी रखा हुआ है करवा चौथ का व्रत ? तो पहले पढ़ लीजिए डॉक्टरों की सलाह

नारी डेस्क: व्रत या उपवास रखना एक आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा है, लेकिन अगर किसी महिला को डायबिटीज (मधुमेह) है, तो व्रत रखते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। डायबिटोलॉजिस्ट्स के अनुसार, ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव होने पर शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए व्रत शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना और कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है।


व्रत से पहले डॉक्टर से सलाह लें

हर डायबिटिक व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। व्रत से पहले अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछें कि आप व्रत रख सकती हैं या नहीं। अगर आपका शुगर लेवल अनियंत्रित है या आप इंसुलिन लेती हैं, तो बिना सलाह के व्रत रखना खतरनाक हो सकता है।


व्रत से पहले पौष्टिक भोजन करें

व्रत शुरू करने से पहले ऐसा भोजन लें जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट (जैसे दलिया, ओट्स, साबुत अनाज) और प्रोटीन (जैसे दूध, दही, पनीर, मूंग दाल) शामिल हों। ये धीरे-धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं। डिहाइड्रेशन ब्लड शुगर को अस्थिर कर सकता है। व्रत शुरू करने से पहले और व्रत के दौरान (अगर पानी पीने की अनुमति हो) पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी या नींबू पानी (बिना चीनी) लें।


लंबे समय तक खाली पेट न रहें

अगर व्रत में कुछ खाने की अनुमति है, तो लंबे गैप में भोजन न करें। हर कुछ घंटों में थोड़ी मात्रा में फल, दूध या सत्तू जैसे हल्के आहार लें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया (लो शुगर) से बचा जा सके। व्रत के दौरान ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चक्कर, पसीना, कमजोरी या धड़कन तेज महसूस हो — तुरंत शुगर चेक करें और ज़रूरत पड़ने पर व्रत तोड़ें।


व्रत खोलते समय सावधानी रखें

व्रत खोलते वक्त अचानक भारी या मीठा खाना न खाएं। धीरे-धीरे हल्का भोजन शुरू करें — जैसे दही, फल या सूप। इससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। अगर आप इंसुलिन या शुगर कंट्रोल की दवा लेती हैं, तो उसका समय व्रत के अनुसार डॉक्टर की सलाह से एडजस्ट करें। खुद से बदलाव न करें।


विशेषज्ञ की चेतावनी

“डायबिटिक मरीज अगर बिना तैयारी व्रत रखते हैं, तो उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया (लो ब्लड शुगर) या हाइपरग्लाइसीमिया (हाई ब्लड शुगर) का खतरा होता है। इसलिए व्रत रखना है तो सुरक्षित और संतुलित तरीके से रखें।

