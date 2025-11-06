बढ़ती ठंड में बच्चों को नहीं होगा Viral Infection, इस तरह करें पेरेंट्स देखभाल

नारी डेस्क: इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यह ठंड बच्चों के लिए बहुत खराब होती है क्योंकि इस मौसम में उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है जिसके चलते वह बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। इस मौसम में बच्चों को खांसी-जुकाम की समस्या बढ़ने लगती है। इससे निपटने के लिए ज्यादातर लोग महंगी दवाईयों का सहारा लेते हैं लेकिन कई बार ये दवाईयां भी काम नहीं आती। ऐसे में आज आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं जिनके जरिए आप बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं...

हल्दी दूध और केसर

आयुर्वेद के अनुसार, बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आप हल्दी-दूध और केसर, शहद बहुत ही कारगार माने जाते हैं। ये तीन की चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। दूध में हल्दी और गुड़ डालकर बच्चों को आप दे सकते हैं। इससे बच्चे आसानी से पी लेंगे।

सरसों का तेल

बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सेंधा नमक और सरसों का तेल भी बेहद लाभकारी माना जाता है। इसके लिए एक पैन में शुद्ध सरसों का तेल में एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच मेथी, जरा सी हींग और कुछ कलियां लहसुन की उबाल लें। इसके बाद इस तेल को छान कर किसी बोतल में डालें। तेल को रोज सोने से पहले बच्चे के तलवे और हथेलियों पर लगाएं। बच्चों को ठंड से काफी आराम मिलेगा।

अजवाइन-लहसुन की पोटली

तवे पर करीब एक चम्मच अजवाइन और 3-4 लहसुन की कली काटकर भून लें। धीमी आंच पर इसे भूनें और थोड़ा ठंडा होने पर इसे कॉटन के कपड़े में डालकर पोटली बना लें। सोते समय बच्चे के कंबल में इसे रखें और बच्चे की बाजू के आस-पास इसे रखें। इससे उन्हें ठंड से भी आराम मिलेगा और जुकाम व अकड़न में भी मदद मिलेगी।

सेंधा नमक

सर्दी में सेंधा नमक का सेवन आप बच्चों को करवा सकती हैं। इसके लिए सेंधा नमक और देसी घी महीने पीस लें। जब सेंधा नमक पीसकर पेस्ट बन जाए तो इसे किसी कटोरी में लें। इसके साथ बच्चे की छाती पर लगाएं। ऐसा करने से बच्चों को ठंड लगने का खतरा कम होता है और कफ भी ढीला होता है। इससे बच्चों को ठंड लगने का खतरा भी कम होता है।

बादाम

ठंड के मौसम में बादाम बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नियमित इसका सेवन करने से बच्चों के बीमार होने का खतरा कम होता है। इसके लिए रात में बादाम भिगो दें और सुबह बच्चों को घिस कर दें। इसमें बच्चे की उम्र के हिसाब से 2-3 राउंड जायफल भी घिस सकते हैं। इसको दूध में केसर के साथ उबालकर देने से बच्चों को बहुत फायदेमंद होता है।