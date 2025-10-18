दिवाली पर जमकर बिक रहा नकली पनीर! इन आसान तरीकों से घर पर करें नकली पनीर की पहचान

नारी डेस्क: भारतीय रसोई में पनीर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हर उम्र के लोगों का पसंदीदा है। लेकिन बढ़ती मिलावट ने अब इस डेयरी प्रोडक्ट को भी नहीं छोड़ा है। मार्केट में मिलने वाला हर पनीर शुद्ध नहीं होता। नकली या मिलावटी पनीर न सिर्फ स्वाद बिगाड़ सकता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। यहां जानिए वो 5 आसान और वैज्ञानिक तरीके, जिनसे आप घर पर ही पहचान सकते हैं कि आपका पनीर असली है या नकली।

महक और बनावट से पहचानें असली पनीर

असली पनीर में हमेशा हल्की दूधिया महक और भुरभुरी लेकिन ठोस बनावट होती है। जबकि नकली या मिलावटी पनीर को दबाने पर वह रबड़ जैसा या बहुत चिकना महसूस होता है। अगर आपको इसमें दूध की खुशबू नहीं आती या यह बहुत स्मूद और लोचदार लगता है, तो समझिए इसमें कुछ गड़बड़ है। पनीर को हल्का तोड़कर देखें, असली पनीर आसानी से टूट जाएगा, जबकि नकली खिंच जाएगा।

असली और नकली पनीर की पहचान कैसे करें? pic.twitter.com/DhXl99LhwL — Haseeb Ahmad حسیب احمد (@hcbtkd) October 15, 2025

पैकेजिंग और लेबल जरूर देखें

अगर आप बाजार से पैक्ड पनीर खरीदते हैं तो उसकी लेबलिंग पर जरूर ध्यान दें। हमेशा FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) का मार्क देखें। लेबल पर अगर “Analog”, “Processed Cheese” या “Imitation” लिखा है तो इसका मतलब है कि वह पनीर नहीं, बल्कि नकली डेयरी प्रोडक्ट है। बिना ब्रांड या लोकल खुले पनीर खरीदने से बचें, क्योंकि इन पर क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती।

हीटिंग टेस्ट से तुरंत पता लगाएं

यह सबसे आसान घरेलू तरीका है। पनीर का एक छोटा टुकड़ा लें और इसे सूखी कढ़ाई में गर्म करें। अगर पनीर हल्का भूरा होकर टूटने लगे, तो यह असली है। लेकिन अगर यह तेल छोड़ने लगे, पिघलने लगे या गाढ़ा तरल छोड़ दे, तो यह नकली या मिलावटी है। नकली पनीर में अक्सर वनस्पति तेल या स्टार्च मिलाया जाता है, जो गर्मी में पिघल जाता है।

आयोडीन टेस्ट से करें स्टार्च की पहचान

यह एक वैज्ञानिक टेस्ट है जिसे आप घर पर ही कर सकते हैं। पनीर को थोड़े पानी में उबालें और ठंडा होने दें। अब उसमें आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालें। अगर घोल नीला रंग ले लेता है, तो समझ लें कि उसमें स्टार्च मिला हुआ है। स्टार्च से बने पनीर का सेवन लंबे समय तक करने से पाचन संबंधी समस्याएं और ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है।

अरहर दाल टेस्ट से डिटर्जेंट मिलावट का पता लगाएं

पनीर को पानी में उबालें और ठंडा करें। अब उस पर थोड़ा अरहर दाल पाउडर छिड़कें। इसे 10 मिनट तक छोड़ दें। अगर पनीर का रंग हल्का लाल या गुलाबी होने लगे, तो इसमें डिटर्जेंट या यूरिया जैसी हानिकारक चीजें मिली हैं। ऐसे पनीर से लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है।

सेहत के लिए खतरा

मिलावटी पनीर का नियमित सेवन करने से हो सकते हैं ये नुकसान

पेट दर्द और एसिडिटी

फूड पॉइजनिंग

लिवर और किडनी डैमेज

हार्मोनल असंतुलन

बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं

एक्सपर्ट सलाह

हमेशा विश्वसनीय ब्रांड का पनीर ही खरीदें। कोशिश करें कि घर पर दूध से ताजा पनीर बनाएं। बाजार का पनीर खरीदते समय उसकी खुशबू, रंग और टेक्सचर जरूर चेक करें। आजकल मिलावट से बचना मुश्किल है, लेकिन जागरूक रहना जरूरी है। इन पांच आसान तरीकों को अपनाकर आप न सिर्फ असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार की सेहत की सुरक्षा भी कर सकते हैं।