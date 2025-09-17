18 SEPTHURSDAY2025 8:50:29 AM
जामुन खाने के बाद बीज फेंकते हैं? अब न करें गलती, इस बीमारी से मिल सकता है छुटकारा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Sep, 2025 10:52 AM
नारी डेस्क:  गर्मियों का मौसम आते ही जामुन बाजारों में खूब दिखाई देने लगता है। अपने खास स्वाद और गुणों के चलते यह फल हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। जामुन के फलों को तो लोग चाव से खाते हैं, लेकिन इसके बीजों को अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि जामुन के बीज सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं हैं। विशेष रूप से डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों के लिए जामुन के बीज बेहद लाभकारी माने जाते हैं। आयुर्वेद में भी इन बीजों का उपयोग वर्षों से किया जाता रहा है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए कैसे फायदेमंद हैं जामुन के बीज?

जामुन के बीजों में जैम्बोलीन (Jamboline) और जैम्बोसिन (Jambosine) जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों तत्व शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये तत्व ग्लूकोज के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। इसके अलावा, यह बीज शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने पर डायबिटीज के मरीजों को दवाओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

जामुन के बीजों का इस्तेमाल कैसे करें?

जामुन के बीजों को उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले उन्हें इकट्ठा कर लें। बीजों को अच्छी तरह धोकर धूप या छांव में सुखा लें। सूख जाने के बाद इन्हें पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं। इस पाउडर का रोजाना सुबह खाली पेट आधा चम्मच सेवन हल्के गुनगुने पानी के साथ करना फायदेमंद माना जाता है।

अन्य स्वास्थ्य लाभ

जामुन के बीज सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी लाभकारी होते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। यह लीवर को डिटॉक्स करने, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

इसके अलावा बदलते मौसम में वायरल संक्रमण और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से भी यह राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं।

जामुन एक औषधीय गुणों से भरपूर फल है, और इसके बीज भी अनमोल हैं। अगली बार जब आप जामुन खाएं तो उसके बीजों को फेंकने की बजाय उनका उपयोग करना शुरू करें। खासकर यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो यह आपके लिए एक प्राकृतिक और कारगर उपाय साबित हो सकता है।  

