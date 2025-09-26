हिडेन कैमेरे से लड़कियों को देखता था Live, भेजता था I Love U के मैसेज... स्वामी की डर्टी गेम सुन खौल जाएगा खून

नारी डेस्क: स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर आए दिन कई खुलासे हो रहे हैं। यह वही है जिन पर एक निजी प्रबंधन संस्थान की 17 छात्राओं का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है। दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती ने छात्राओं पर नजर रखने के लिए हॉस्टल में कॉरिडोर के अलावा छात्राओं के कमरों और बाथरूम के बाहर भी कैमरे लगवा रखे थे।



छात्राओं को भेजता था गलत संदेश

पुलिस ने बताया कि फरार सरस्वती का अंतिम ज्ञात ठिकाना मुंबई में पाया गया है और एक टीम वहां भेजी गई है। एफआईआर के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित एक प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष सरस्वती (62) कथित तौर पर छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में आने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें "बेबी, आई लव यू" और "आई अडोर यू" जैसे अनुचित संदेश भेजते थे। कथित तौर पर वह अपने फोन के ज़रिए छात्राओं की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने "औद्योगिक दौरे" के बहाने छात्राओं को ऋषिकेश ले जाने के लिए अपनी 1.5 करोड़ रुपये की बीएमडब्ल्यू कार का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने गुरुवार को कार ज़ब्त कर ली।



स्वामी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

पुलिस ने बताया- "कई टीमें अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह देश छोड़कर न भाग जाए, एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उसकी हालिया विदेश यात्रा और वापसी के आधार पर, सरस्वती का अंतिम स्थान मुंबई में पाया गया, जहां एक टीम भेजी गई है।"पुलिस ने कहा कि संस्थान में लगे कैमरों के अलावा, छात्रावास की लॉबी और बाथरूम के बाहर भी सीसीटीवी निगरानी लगाई गई है। छात्रावास में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की लगभग 75 छात्राएं रहती हैं। श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान (एसआरआईएसआईएम) के प्रशासन द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 30 से अधिक छात्राओं के साथ एक वर्चुअल बातचीत के दौरान, सरस्वती - जिन्हें पहले स्वामी (डॉ.) पार्थसारथी के नाम से जाना जाता था - द्वारा यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और धमकियों के मामले सामने आए।



स्वामी ने लड़कियों की भरी मांग

संस्थान में एसोसिएट डीन के रूप में कार्यरत आरोपी की एक महिला सहयोगी ने कथित तौर पर छात्राओं को होली के दिन कतार में खड़े होने के लिए कहा और उन्हें बताया गया कि सरस्वती के सामने कोई एक-दूसरे पर रंग नहीं डालेगा। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि"उन्हें स्वामी को 'हरि ओम' कहने और उनके सामने झुकने के लिए कहा गया। इसके बाद, स्वामी ने उनकी मांग और गालों पर रंग लगा दिया" । शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि एक छात्रा को "अपना नाम बदलने के लिए मजबूर" किया गया और सबूत मिटाने के लिए उसके फ़ोन से संदेश डिलीट करने के लिए मजबूर किया गया। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में आरोप लगाया है, "स्वामीजी मुझे अजीबोगरीब समय पर अनुचित संदेश भेजने लगे, जैसे 'बेबी, आई लव यू', 'आई लव यू', 'तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो'," जैसी बातें।



बीएमडब्ल्यू कार घुमाता था लड़कियाें को

शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस साल मार्च में, सरस्वती कुछ छात्राओं को अपनी बीएमडब्ल्यू कार में घुमाने ले गया और कथित तौर पर आधी रात के बाद भी उन्हें अनुचित संदेश भेजता रहा। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उसने एसोसिएट डीन से शिकायत की, तो उसका समर्थन करने के बजाय, उसे सरस्वती से माफ़ी मांगते हुए एक ईमेल लिखने के लिए कहा गया। एफआईआर में कहा गया है, "उसने खुलेआम कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे फेल कर सकता है।जून में, 35 अन्य छात्राओं के साथ ऋषिकेश के एक औद्योगिक दौरे के दौरान, सरस्वती ने कथित तौर पर उन्हें अजीब समय पर अपने कमरे में बुलाया।