राजकुमारी लेकिन पूरी तरह मॉडर्न: गौरवी कुमारी ने फैशन की दुनिया में मचाया धमाल

  Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Aug, 2025 03:05 PM
नारी डेस्क:  जयपुर की राजकुमारी गौरवी कुमारी आज सिर्फ एक शाही परिवार की सदस्य नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी युवा आइकन हैं, जो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जीती हैं। उनके पहनावे का हर अंदाज यही बताता है कि शाही खून में भी फैशन के लिए एक अलग ही जज्बा होता है।

देसी लुक में राजसी गरिमा

गौरवी कुमारी पारंपरिक पोशाक में जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही आत्मविश्वासी भी। चाहे त्योहार हो या कोई पारिवारिक आयोजन, वो पारंपरिक राजस्थानी पोशाक और गहनों के साथ हर बार नया लुक लेकर आती हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मॉडर्न कपड़ों में कमाल का स्टाइल

जहां एक तरफ वे साड़ी और पोशाक को खूब अच्छे से कैरी करती हैं, वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न ड्रेसेज़, टॉप-पैंट्स और शॉर्ट ड्रेस में भी उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइलिश अंदाज सबका ध्यान खींच लेता है। स्ट्राइप्स वाली हल्की ड्रेस हो या फॉर्मल शर्ट-पैंट, गौरवी का हर लुक इंस्पिरेशन देने वाला है।

एक्सेसरीज़ और फुटवियर का भी शानदार चयन

गौरवी सिर्फ कपड़ों से ही नहीं, बल्कि एक्सेसरीज़, फुटवियर और बैग्स से भी अपने लुक को स्टाइलिश बनाती हैं। सिंपल नेकपीस, लेदर हील्स और मैचिंग बैग्स से उनका हर आउटफिट परफेक्ट फिनिशिंग टच पाता है।

 ग्लोबल अप्रोच, भारतीय जड़ें

गौरवी कुमारी ने न्यूयॉर्क से पढ़ाई की है और उनका ग्लोबल एक्सपोजर उनके फैशन सेंस में साफ झलकता है। लेकिन इसके साथ ही वे भारतीय संस्कृति से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। फैशन के साथ-साथ वो सामाजिक विषयों पर भी सक्रिय रहती हैं।

 शाही अंदाज, आम सोच

गौरवी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अपनी रॉयल पहचान को लेकर घमंड नहीं करतीं। उनका अंदाज सहज, स्टाइलिश और बहुत इंस्पायरिंग है। वो युवा लड़कियों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण हैं कि परंपरा और ट्रेंड को संतुलन के साथ जिया जा सकता है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गौरवी कुमारी आधुनिक भारतीय महिला की तस्वीर हैं  जो अपने मूल्यों से जुड़ी हैं, लेकिन फैशन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में भी सबसे आगे हैं। चाहे पोशाक हो या पैंट-सूट, जयपुर की यह राजकुमारी हर स्टाइल में महारत रखती हैं।

   

