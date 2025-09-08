पैर की उंगलियों में दिखें ये निशान तो लापरवाही ना बरतें, बन सकती बड़ी स्किन प्रॉब्लम!

नारी डेस्कः बारिश का मौसम अपने साथ नमी और उमस लेकर आता है और इस नमी और उमस के चलते कई तरह की इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। स्किन की कई तरह की समस्याएं भी इस मौसम में बढ़ जाती है खास कर फंगस इंफेक्शन। बारिश के मौसम में पैर की उंगलियों में यह सबसे आम होती है जिसकी शुरुआत हल्की खुजली और जलन से होती है लेकिन जब इसे इग्नोर किया जाए तो बात बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। वैसे शरीर के किसी भी हिस्से में यह दिक्कत हो सकती है। बरसात में नमी और गीलापन ज्यादा होने के कारण फंगल इंफेक्शन (Athlete’s Foot / Toe Fungal Infection) बहुत आम हो जाता है और यह समस्या तब बढ़ जाती है जब इसमें लापरवाही बरती जाती है। चलिए इस मौसम में अगर ये समस्या होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है चलिए बताते हैं।



जब फंगल इंफेक्शन हो तो दिखते ये लक्षण

पैर की उंगलियों के बीच खुजली और जलन।

त्वचा का लाल होना या छिलना।

उस हिस्से से बदबू आना।

उंगलियों के बीच सफेद, गीली या पपड़ीदार त्वचा।

नाखून में फंगस होने पर नाखून का पीला या मोटा होना।

लगातार खुजलाने से घाव या फोड़े हो जाना।



फंगस इंफेक्शन का इलाज

पैर सूखा रखें। रोजाना पैर धोकर अच्छी तरह सुखाएं।

एंटी-फंगल पाउडर या स्प्रे का इस्तेमाल करें।

नारियल तेल, टी ट्री ऑयल मिलाकर लगाने से फंगस कम हो सकता है।

सिरका या नमक वाले गुनगुने पानी में 10 मिनट पैर डुबोकर रखें।

फंगस इंफेक्शन का मेडिकल ट्रीटमेंट

एंटीफंगल क्रीम/लोशन: जैसे क्लोट्रिमाज़ोल, टर्बिनाफ़ीन (डॉक्टर की सलाह से)।

एंटीफंगल टैबलेट्स: अगर इंफेक्शन ज्यादा बढ़ गया हो तो डॉक्टर ओरल दवाएं देते हैं। नाखून फंगस के मामलों में लंबे समय तक दवा चल सकती है।

घरेलू बचाव के उपाय

बरसात में गीले जूते-मोज़े न पहनें।

रोज़ मोज़े बदलें और कॉटन के मोज़े पहनें।

पैर धोने के बाद हमेशा सुखाएं, खासकर उंगलियों के बीच।

दूसरों के जूते, तौलिए या नेल कटर का इस्तेमाल न करें।

याद रखेंः अगर पैर में बार-बार फंगल इंफेक्शन हो रहा है, ज्यादा दर्द है या नाखून पूरी तरह संक्रमित है, तो तुरंत स्किन स्पेशलिस्ट (Dermatologist) से मिलना चाहिए।