जवानी में दर्द कर रही हैं हड्डियां?  सिर्फ कैल्शियम से नहीं होगा काम, खाएं ये 8 वेज फूड

नारी डेस्क: आजकल कई युवा पीढ़ी में भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए केवल कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हड्डियों की ताकत और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कई अन्य पोषक तत्व भी जरूरी हैं। इसके अलावा सही लाइफस्टाइल और पौष्टिक आहार का सेवन भी बहुत जरूरी है।

पालक – हड्डियों का सुपरफूड

पालक में विटामिन K, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। यह हड्डियों की मजबूती और घर्षण से बचाव में मदद करता है। पालक का सलाद, सूप या हल्का भुना हुआ पालक रोजाना खाने से हड्डियों में दर्द कम हो सकता है।

ब्रोकली – प्राकृतिक कैल्शियम का स्रोत

ब्रोकली केवल कैल्शियम ही नहीं बल्कि विटामिन C और K का भी अच्छा स्रोत है। ये हड्डियों के कोलेजन को मजबूत बनाने में मदद करता है और जोड़ों में सूजन कम करता है। स्टीम ब्रोकली या हल्का सॉट करके खाया जा सकता है।

मूंगफली और बादाम – हड्डियों के लिए हेल्दी फैट

मूंगफली, बादाम और काजू में मैग्नीशियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट पाया जाता है। यह हड्डियों की लचीलापन बनाए रखने और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सुबह के नाश्ते में इन्हें शामिल करें।

टोफू और सोया – शाकाहारी प्रोटीन का बेस्ट विकल्प

टोफू और सोया हड्डियों के लिए प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हैं। हड्डियों की ताकत बनाए रखने और जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए इन्हें सलाद, करी या स्टिर-फ्राई में शामिल किया जा सकता है।

दलिया और जई – हड्डियों की ताकत के लिए

दलिया और ओट्स में मैग्नीशियम, फाइबर और मिनरल्स होते हैं। यह हड्डियों के विकास में मदद करता है और उम्र बढ़ने पर जोड़ों के दर्द को कम करने में सहायक होता है। इसे दूध या सोया मिल्क के साथ खाया जा सकता है।

अंकुरित मूंग और चना – मिनरल्स का पावरहाउस

अंकुरित मूंग और चना हड्डियों के लिए जरूरी फॉस्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। इन्हें सलाद या स्नैक के रूप में रोजाना शामिल किया जा सकता है।

शकरकंद – विटामिन और मिनरल्स का स्रोत

शकरकंद में विटामिन A, C और मैंगनीज होता है, जो हड्डियों की ताकत बनाए रखने में मदद करता है। इसे बेक, स्टीम या हल्का फ्राई करके खाया जा सकता है।

दही और पनीर – हड्डियों के लिए रोजाना का पोषण

दही और पनीर में कैल्शियम और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। यह हड्डियों की मजबूती बनाए रखने और जोड़ों में दर्द से बचाव करने में मदद करता है। रोजाना एक कटोरी दही या पनीर का सेवन हड्डियों के लिए लाभकारी है।

हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त टिप्स

व्यायाम: रोजाना हल्की वॉक, योग या स्ट्रेचिंग हड्डियों को मजबूत बनाती है।

धूप का फायदा: विटामिन D की कमी हड्डियों के लिए नुकसानदेह है। रोजाना सुबह धूप में 15-20 मिनट रहना जरूरी है।

संतुलित आहार: केवल कैल्शियम ही नहीं, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन K भी हड्डियों के लिए जरूरी हैं।

अल्कोहल और धूम्रपान से बचें: ये हड्डियों की ताकत को कम करते हैं।



जवानी में हड्डियों और जोड़ों का दर्द केवल उम्र या कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता। सही आहार, पोषक तत्वों की सही मात्रा और नियमित व्यायाम से हड्डियों की मजबूती बढ़ाई जा सकती है। ऊपर बताए गए 8 शाकाहारी फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है।