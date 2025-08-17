Bigg Boss विनर एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग, बदमाशों ने किए 24 से 25 राउंड फायर

नारी डेस्क: रविवार सुबह गुरुग्राम में विवादास्पद यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। पुलिस के अनुसार, घटना आज सुबह 5.30 से 6 बजे के बीच हुई, जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने सेक्टर 57 स्थित यादव के घर पर दो दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए।



इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। गुरुग्राम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। फ़ोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। वारदात के समय घर में मौजूद रहने वालों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने पूछताछ की ।

एल्विश यादव यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। यूट्यूब पर उनके Elvish Yadav और Elvish Yadav Vlogs नाम से चैनल हैं। वे कॉमिक स्केच, व्लॉग्स और डेली लाइफ से जुड़े वीडियो बनाते हैं। एल्विश यादव पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बने जिन्होंने बिग बॉस का शो जीतकर इतिहास रचा था। हालांकि उनका नाम अकसर विवादों से जुड़ा रहता है।

