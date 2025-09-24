24 SEPWEDNESDAY2025 2:40:57 PM
सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट ने लाखों सपने दिखाकर लोगों से ठगे करोड़ों, अब FIR  दर्ज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 24 Sep, 2025 09:54 AM
सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट ने लाखों सपने दिखाकर लोगों से ठगे करोड़ों, अब FIR  दर्ज

नारी डेस्क: प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट और व्यवसायी जावेद हबीब, उनके बेटे अनस हबीब और एक अन्य व्यक्ति पर FLC (फॉलिकल ग्लोबल कंपनी) कंपनी के तहत एक निवेश योजना से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। 150 से अधिक निवेशकों की शिकायतों के बाद, संभल जिले के रायस्ती पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनका दावा है कि उनके पैसे ठगे गए हैं।

लोगों से किए बड़े- बड़े वादे

पुलिस के अनुसार, पीड़ितों को बिनान्स और बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के माध्यम से 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक के उच्च रिटर्न का वादा करके कंपनी में निवेश करने के लिए लुभाया गया था। पीड़ितों का आरोप है कि बड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद, कंपनी ने बिना कोई रिटर्न जारी किए अपना परिचालन बंद कर दिया और आरोपी फरार हो गया। 2023 में, जावेद हबीब और उनके बेटे एफएलसी कंपनी के लिए एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने संभल आए थे। सरायतरीन स्थित रॉयल पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने लोगों को एफएलसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया और दावा किया कि इससे अच्छा-खासा मुनाफा होगा। बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल होने के बाद 150 से ज़्यादा लोगों ने निवेश किया।

जावेद हबीब के विवादों की लिस्ट है लंबी

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुष्टि की कि प्रारंभिक जांच से आरोपों की पुष्टि हुई है। एसपी ने कहा- "आरोपी ने क्रिप्टोकरेंसी प्रशिक्षण और निवेश पर रिटर्न का झांसा देकर कई निवेशकों से ऑनलाइन पैसे वसूले। हालांकि, कोई भुगतान नहीं किया गया और कंपनी ने जल्द ही अपना काम बंद कर दिया।" यह पहली बार नहीं है जब जावेद हबीब विवादों में घिरे हैं। 2021 में, मुज़फ़्फ़रनगर में एक लाइव हेयर स्टाइलिंग सेशन के दौरान एक महिला के बालों पर थूकते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी व्यापक आलोचना हुई थी। बा 2017 में, हबीब को कोलकाता में एक विवादास्पद विज्ञापन के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसमें एक ब्यूटी सैलून में हिंदू देवी-देवताओं को दिखाया गया था। इस विज्ञापन में भगवान गणेश को काउंटर पर पैसे गिनते, देवी लक्ष्मी को श्रृंगार करते और देवी दुर्गा को कतार में प्रतीक्षा करते दिखाया गया था, जिसकी टैगलाइन थी: "देवता भी जेएच सैलून आते हैं।" धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस विज्ञापन की कड़ी आलोचना हुई थी।
 

