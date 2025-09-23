Fatty Liver है तो ये चीजें बिलकुल छोड़ें, 7 दिनों के Diet Plan से लिवर को मिलेगा आराम

नारी डेस्कः फैटी लिवर आज ये समस्या हर उम्र के लोगों को हो रही है। फैटी लिवर (Fatty Liver) आजकल बहुत कॉमन हो गया है, खासकर खराब लाइफस्टाइल, ज्यादा फैट वाला खाना और कम एक्टिविटी की वजह से। फैटी लिवर होने का कारण हमारे लाइफस्टाइल और खान-पान से ही जुड़ा है। बाहर का तेल में डूबा अनहैल्दी खाना लिवर को फैटी बना देता है। अगर किसी को फैटी लिवर की समस्या आ रही है तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि खान-पान का पूरा ध्यान रखा जाए कुछ चीजों को डाइट में पूरी तरह बाहर करना जरूरी रहता है जबकि कुछ आहार शामिल करने जरूरी रहते है ताकि फैटी लिवर की समस्या से जल्दी ही आराम मिल सके क्योंकि सही डाइट और लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
फैटी लिवर में किन चीजों से परहेज करें
ज्यादा तेल और तला-भुना खाना
डीप फ्राइड फूड, पराठे, पकोड़े, समोसे, चिप्स आदि से बचें।
ज्यादा तेल, घी और मक्खन का सेवन लिवर पर बोझ डालता है।
मीठी चीजें और शुगर
चीनी, मिठाई, मीठे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस और केक-पेस्ट्री कम करें।
ज्यादा शुगर लिवर में फैट जमा करती है।
जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड
पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पैकेट वाले स्नैक्स, रेडी-टू-ईट फूड से बचें।
इनमें प्रिज़रवेटिव और अनहेल्दी फैट होता है।
अल्कोहल और स्मोकिंग
शराब फैटी लिवर का बड़ा कारण है। इसे पूरी तरह छोड़ना सबसे जरूरी है।
स्मोकिंग से भी लिवर को नुकसान होता है।
रिफाइंड कार्ब्स और मैदा
सफेद ब्रेड, पिज्जा बेस, पास्ता, नमकीन, मैदे से बनी चीजें कम करें।
ये ब्लड शुगर बढ़ाकर फैट जमने की संभावना बढ़ाते हैं।
फैटी लिवर में ज्यादा क्या खाएं
फाइबर से भरपूर चीजें
ओट्स, ब्राउन राइस, दलिया, साबुत अनाज, मल्टीग्रेन रोटी खाएं।
ये लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं।
हरी सब्जियां और सलाद
पालक, मेथी, लौकी, तोरई, करेला, पत्ता गोभी जैसी हरी सब्जियां।
ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं और फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद करती हैं।
फ्रूट्स (लो शुगर वाले)
अमरूद, सेब, पपीता, जामुन, संतरा, स्ट्रॉबेरी।
बहुत मीठे फल जैसे केला, आम और अंगूर सीमित मात्रा में खाएं।
प्रोटीन
पनीर, दालें, मूंग दाल, छाछ, दही, अंडे का सफेद हिस्सा।
प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत रखता है और लिवर पर बोझ कम करता है।
हेल्दी फैट्स
ओलिव ऑयल, अलसी के बीज, अखरोट और बादाम।
ये अच्छे फैट्स लिवर की सेहत सुधारते हैं।
पानी और डिटॉक्स ड्रिंक
दिनभर पर्याप्त पानी पिएं।
नींबू पानी, ग्रीन टी, नारियल पानी से लिवर साफ रहता है।
कुछ जरूरी टिप्स
नियमित एक्सरसाइज करें – रोज 30-40 मिनट वॉक या योग करें।
वजन कंट्रोल करें – धीरे-धीरे वजन घटाएं, तेजी से वजन कम करने से भी लिवर पर असर पड़ सकता है।
पर्याप्त नींद लें – लिवर को रिपेयर करने के लिए अच्छी नींद जरूरी है।
डॉक्टर से चेकअप कराते रहें – लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) समय-समय पर करवाएं।
फैटी लिवर के लिए 7 दिन का डाइट चार्ट
फैटी लिवर के लिए 7 दिन का आसान और हेल्दी डाइट चार्ट को फॉलो किया जासकता है। इससे आपको काफी फर्क दिखेगा।
सुबह उठने पर (खाली पेट)
1 गिलास गुनगुना पानी + ½ नींबू का रस
या 1 गिलास गुनगुना पानी + हल्दी की चुटकी
4-5 भीगे हुए बादाम
नाश्ता (8-9 बजे)
सोमवार/गुरुवार: ओट्स दलिया और पपीता
मंगलवार/शुक्रवार: मूंग दाल चीला और पुदीना चटनी
बुधवार/शनिवार: वेजिटेबल उपमा या पोहा
रविवार: मल्टीग्रेन परांठा (कम तेल) और दही
मिड-मॉर्निंग स्नैक (11 बजे)
नारियल पानी
या 1 छोटा बाउल अमरूद/संतरा/सेब
दोपहर का खाना (1-2 बजे)
2 मल्टीग्रेन रोटी या 1 कटोरी ब्राउन राइस
हरी सब्जी (लौकी, तोरई, पालक, पत्ता गोभी)
1 कटोरी दाल / मूंग दाल तड़का
हरी सलाद
1 गिलास छाछ
शाम का नाश्ता (4-5 बजे)
ग्रीन टी या लेमन टी (शुगर बिना)
4-5 भुने हुए चने / मखाने
रात का खाना (7:30-8 बजे)
1 कटोरी वेजिटेबल सूप या दलिया
1-2 रोटी और हल्की सब्जी
सलाद
सोने से पहले (10 बजे)
गुनगुना पानी में हल्दी की चुटकी
या 1 कप कैमोमाइल/ग्रीन टी (डिटॉक्स के लिए)
खास टिप्स
रोज़ 30-40 मिनट वॉक या योग करें।
चीनी, तला-भुना और शराब पूरी तरह छोड़ें।
दिनभर 2.5-3 लीटर पानी पिएं।
देर रात खाना खाने से बचें।
नोटः फैटी लिवर की समस्या है तो पहले एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर लें।