दिल्ली में फर्जी बम धमकी वाले ईमेल से हड़कंप, 5 दिन में 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज बने निशाना

नारी डेस्क: दिल्ली में बीते कुछ दिनों से धमकी भरे फर्जी ईमेल ने स्कूलों, कॉलेजों और पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बीते 5 दिनों में राजधानी के 100 से ज्यादा स्कूलों और 20 कॉलेजों को बम धमाके की धमकी वाले मेल मिले हैं। हालांकि जांच में अब तक सभी मेल फर्जी (Hoax) निकले हैं, लेकिन हर बार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को गंभीरता से कार्रवाई करनी पड़ रही है।

चाणक्यपुरी के कॉलेजों को मिले धमकी भरे ईमेल

बुधवार को दिल्ली के कई प्रतिष्ठित कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिले। इनमें चाणक्यपुरी स्थित जीसस एंड मैरी कॉलेज जैसे कॉलेज शामिल थे। ईमेल में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी, जिससे छात्रों, स्टाफ और प्रशासन में हड़कंप मच गया। डर का माहौल बनने लगा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

दिल्ली में बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में स्कूलों और अस्पतालों के बाद अब 20 से ज्यादा कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं जिससे हड़कंप मच गया। चाणक्यपुरी स्थित जीसस एंड मैरी कॉलेज सहित कई कॉलेजों में पुलिस की टीमें आनन-फानन में… pic.twitter.com/mGULW1szUR — Punjab Kesari (@punjabkesari) August 28, 2025

जांच में मेल निकले फर्जी, कोई बम नहीं मिला

धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और बम स्क्वॉड टीम तुरंत हरकत में आई। कॉलेज परिसरों की गहन तलाशी ली गई। घंटों चली जांच के बाद यह साफ हो गया कि ईमेल में दी गई धमकी झूठी थी और कोई विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस ने इस मेल को ‘होअक्स’ यानी अफवाह करार दिया।

बीते 5 दिन में चौथी बार हुआ ऐसा, 100+ स्कूल बन चुके हैं निशाना

यह कोई पहली बार नहीं है। पिछले एक हफ्ते में चार बार ऐसा हो चुका है जब दिल्ली के स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल भेजे गए। 5 दिनों के अंदर 100 से ज्यादा स्कूल टारगेट किए जा चुके हैं। हर बार मेल झूठे साबित हुए, लेकिन पुलिस ने सभी मामलों में सतर्कता बरती और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

मेल भेजने में VPN का इस्तेमाल, आरोपी तक पहुंचना चुनौती

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ये ईमेल भेजने वाला अपनी पहचान छिपाने के लिए VPN (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल कर रहा है। इससे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस केस की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस शख्स की पहचान कर ली जाएगी।

बच्चों और पैरेंट्स में डर का माहौल

लगातार मिल रही धमकियों ने छात्रों और उनके माता-पिता की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कई छात्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे और पैरेंट्स मानसिक तनाव में हैं। हर ईमेल के बाद स्कूलों में दहशत फैल जाती है और सुरक्षा जांचों के चलते कक्षाएं भी बाधित हो रही हैं। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी को कोई संदिग्ध ईमेल या मैसेज मिले, तो उसकी तुरंत जानकारी नजदीकी थाने या साइबर सेल को दें।

साइबर सेल के सामने बड़ी चुनौती

इन धमकियों के पीछे जो भी है, उसने तकनीक का इस्तेमाल कर खुद को छिपाया है। फर्जी ईमेल आईडी, VPN और सर्वर बदल-बदल कर भेजे जा रहे मेल पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें लगातार जांच में लगी हैं और पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही यह गुत्थी सुलझा ली जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकी भरे ईमेल से दिल्ली के स्कूल और कॉलेज निशाना बन रहे हैं। हालांकि ये धमकियां अभी तक फर्जी ही साबित हुई हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपी तक पहुंचने के लिए साइबर जांच तेज़ कर दी गई है।

