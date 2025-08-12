Eye Brow थ्रैडिंग करवाने से हुआ महिला का Liver खराब , डॉक्टर ने बताई बड़ी गलती!

नारी डेस्कः आंखों को खूबसरत और आकर्षिक दिखाने से बहुत सी लड़कियां थ्रैडिंग करवाती हैं और ये बहुत आम है लेकिन क्या थ्रैंडिग करवाने से किसी का लिवर खराब हो सकता है लेकिन एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें महिला का थ्रैडिंग के चलते लिवर खराब हो गया है। इसके पीछे की वजह महिला की अनदेखी औऱ पार्लर की गलती को बताया जा रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि पार्लर वाले इस गलती को ना दोहराएं।



आईब्रो की शेप सही करवाने के लिए नॉर्मल सी थ्रेडिंग से लिवर खराब होने के पीछे उसकी एक गलती थी, जिसके बारे में डॉक्टर ने बताया। दरअसल इस मामले में डॉक्टर अदितिज धमीजा ने एक वीडियो के जरिए बताया था कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में थकान, जी मिचलाना और पीली आंखों के लक्षण लेकर आया था और इसी दौरान इलाज के लिए उसके ब्लड टेस्ट किए गए और इस टेस्ट के जरिए उसके लिवर के अंदर गंभीर खराबी देखी गई। इस पर डॉक्टर ने कहा कि महिला आईब्रो बनवाने कई थी, लेकिन लिवर फेल करवा के आ गई।

ना एल्कोहल ना कोई दवाई की हिस्ट्री

वैसे तो कहा जाता है कि एल्कोहल और अधिक दवाइयों के सेवन से लिवर डेमेज हो जाता है लेकिन इस मामले में ये दोनों ही कारण नहीं थे बल्कि यहां गलती थ्रेडिंग वाले धागा इस्तेमाल करने की थी।

थ्रेडिंग वाला धागे से हुआ लिवर को नुकसान

जहां महिला पार्लर में थ्रैडिंग बनवाने जाती थी वहां एक ही थ्रैड यानि धागे को कई लोगों की स्किन पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी तरह की कोई साफ-सफाई भी नहीं की जाती थी।



संक्रमित खून से फैलने वाली बीमारी

डॉक्टर के मुताबिक, इस धागे से स्किन पर छोटे-छोटे कट लगते हैं और अगर इससे किसी पहले से संक्रमित व्यक्ति के स्किन पर कट लगा हो और फिर वहीं धागा आप किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन पर यूज हो रहा है और स्किन पर कट लग जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित खून से फैलने वाली बीमारी हो सकती है।

ब्लड बोर्न डिजीज जैसी कई बीमारियों का खतरा

डॉक्टर के मुताबिक, माइक्रो कट्स से ब्लड बोर्न डिजीज हो सकती हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी तक संचारित हो सकता है। यह खतरनाक और जानलेवा बीमारियां है जो व्यक्ति की जान तक ले सकती हैं इसलिए इसके लक्षणों को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी किसी बीमारियों के लक्षण दिखने संक्रमित होने के बाद कई हफ्ते लग सकते हैं। वहीं कई बार तो तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है लेकिन थकान, पीलिया और जी मिचलाना जैसी दिक्कतें होने पर तुरंत अस्पताल जाकर टेस्ट करवाएं।





बेसिक हाइजीन का रखें ध्यान

आप घर पर रहे या पार्लर जाए लेकिन बेसिक हाइजीन का ध्यान रखें। ऐसे पार्लर जाने से बचे जहां बेसिक हाइजीन फॉलो नहीं की जाती। साथ ही थ्रैडिंग के लिए नया धागा इस्तेमाल करने को कहें।

डिस्क्लेमर: बता दें कि यह जानकारी व दावे एक इंस्टाग्राम रील पर बताए सुझावों पर आधारित है। नारी पंजाबकेसरी इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता हालांकि कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले चिकित्सक और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।