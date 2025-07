दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में क्या कुछ सामने आया?

नारी डेस्क: दिल्ली के कई स्कूलों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। आज 16 जुलाई 2025 को फिर दो स्कूलों - वसंत वैली स्कूल और द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को धमकी भरे ईमेल मिले। इन मेल में स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ते और साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें मौके पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी।

पुलिस और जांच एजेंसियों ने दोनों स्कूलों की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला है। इससे पहले भी दो दिन यानी 14 और 15 जुलाई को कई स्कूलों और कॉलेजों को ऐसे ही धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं, जिनमें बम ब्लास्ट की बात की गई थी, लेकिन सभी मेल झूठे निकले थे।

#WATCH | Delhi | Visuals from Dwarka's St. Thomas School that received a bomb threat today. Delhi Police is present at the spot. The investigation is underway. Nothing suspicious has been found yet. https://t.co/xFqTkHder2 pic.twitter.com/0TmvXxqokr