अखरोट को पानी में भिगोकर खाने के फायदे: रोज़ाना 5–6 भीगे हुए walnuts से मिलेंगे चौंकाने वाले लाभ

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Sep, 2025 05:20 PM
 नारी डेस्क: अखरोट को अक्सर ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे रातभर पानी में भिगोकर खाने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं? आयुर्वेद और आधुनिक रिसर्च दोनों ही मानते हैं कि भीगे हुए अखरोट न सिर्फ दिमाग तेज़ करते हैं, बल्कि दिल, पाचन, हड्डियां और स्किन-हेयर के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। रोज़ाना सुबह खाली पेट 5–6 अखरोट खाने की आदत से आपकी सेहत में कई सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे।

पानी में भिगोकर अखरोट खाने के मुख्य फायदे

पाचन में सुधार

भीगे हुए अखरोट आसानी से पचते हैं और पेट को भारी नहीं करते। यह पेट में अपच या गैस की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट इन्हें खाने से पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और भोजन सही तरीके से हजम होता है।

हार्ट के मरीजों के लिए रामबाण इलाज है अखरोट

दिमागी सेहत और स्मरण शक्ति बढ़ाए

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो दिमाग की कार्यक्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। रोज़ाना 5–6 भीगे हुए अखरोट खाने से कंसन्ट्रेशन और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है और थकान कम महसूस होती है।

हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद

अखरोट में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द या कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। यह आदत विशेषकर उम्रदराज़ लोगों के लिए लाभकारी साबित होती है।

ऊर्जा और ताजगी बढ़ाए

सुबह खाली पेट भीगे हुए अखरोट खाने से दिनभर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यह न केवल थकान कम करता है बल्कि मानसिक और शारीरिक सक्रियता भी बनाए रखता है।

भीगे हुए अखरोट कैसे खाएं

रातभर भिगोएं: 5–6 अखरोट रातभर पानी में भिगो दें।

सुबह खाली पेट खाएं: सुबह उठकर इन्हें चबाकर खाएं।

स्वाद बढ़ाने के लिए: चाहें तो हल्का शहद मिला सकते हैं।

साप्ताहिक सेवन: हफ्ते में रोज़ाना 5–6 भीगे हुए अखरोट का सेवन पर्याप्त है।

भीगे हुए अखरोट सिर्फ एक नट नहीं, बल्कि सेहत और दिमाग का सुपरफूड हैं। रोज़ाना यह छोटी सी आदत आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और ताजगी ला सकती है। इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर आप अपनी जीवनशैली को और हेल्दी बना सकते हैं।  

