दुनिया का अंत नजदीक? इंसान हो जाएंगे खत्म बाबा वेंगा की 10 बड़ी डरावनी भविष्यवाणियां जो हो रही सच

नारी डेस्क: बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा था। वे बचपन से ही नेत्रहीन थीं। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को हुआ था और 11 अगस्त 1996 को स्तन कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बुल्गारिया के बेलासिका पहाड़ों के रूपाइट क्षेत्र में बिताया। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था और पिता प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए थे, जिस कारण उन्हें अपनी युवावस्था में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सहारे जीवन बिताना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां सच होने लगीं।
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जो सच हो चुकी हैं
सोवियत संघ का विघटन (1991) - बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि सोवियत संघ (USSR) टूट जाएगा और यह 1991 में सच साबित हुआ।
9/11 आतंकी हमला (2001) - उन्होंने कहा था कि अमेरिका पर "स्टील के दो पक्षी" हमला करेंगे, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमले से जोड़ा जाता है।
सुनामी और भूकंप (2004) - उन्होंने इंडोनेशिया और अन्य एशियाई देशों में एक विशाल सुनामी और भूकंप की भविष्यवाणी की थी, जो 2004 में आई।
बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना (2008) - उन्होंने कहा था कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति अफ्रीकी मूल का होगा, जो सच हुआ।
बाबा वेंगा की भविष्य की 10 बड़ी भविष्यवाणियां
2025 में दुनिया के अंत की शुरुआत
बाबा वेंगा के अनुसार, 2025 में ऐसी घटनाएं शुरू होंगी, जो दुनिया के अंत की ओर ले जाएंगी। इसका मतलब है कि इस साल से बड़ी विनाशकारी घटनाएं या संघर्ष शुरू हो सकते हैं, जो मानव इतिहास को पूरी तरह बदल सकते हैं।
5079 तक मानवता का अस्तित्व बना रहेगा
भले ही 2025 में दुनिया के अंत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन बाबा वेंगा के अनुसार मानवता पूरी तरह 5079 तक खत्म नहीं होगी। इसका मतलब है कि इस लंबे समय के दौरान कई संघर्ष और चुनौतियां आएंगी, लेकिन किसी न किसी रूप में इंसानी सभ्यता बनी रहेगी।
यूरोप में बड़ा संघर्ष
बाबा वांगा की भविष्यवाणियों में से एक के अनुसार, यूरोप में एक बड़ा संघर्ष होने की संभावना है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महाद्वीप को गंभीर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ेगा, जिससे वहां बड़ी अशांति फैल सकती है।
2043 तक यूरोप में मुस्लिम शासन
बाबा वांगा की भविष्यवाणी के अनुसार, 2043 तक यूरोप में मुस्लिम शासन स्थापित हो सकता है। उनका मानना था कि जनसंख्या और सांस्कृतिक बदलावों के कारण मुस्लिम समुदाय यूरोप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन जाएगा।
2076 तक साम्यवादी शासन की वापसी
बाबा वांगा की भविष्यवाणी के अनुसार, 2076 तक दुनिया में साम्यवादी विचारधारा दोबारा मजबूत हो सकती है। यह सामूहिक शासन की ओर एक संभावित वैश्विक बदलाव का संकेत देती है। उनकी इस भविष्यवाणी से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आने वाली संभावित चुनौतियों को लेकर चिंता जताई जाती है।
5079 में प्राकृतिक आपदा से दुनिया का अंत
बाबा वांगा की अंतिम भविष्यवाणी के अनुसार, 5079 में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी, जो दुनिया के अंत का कारण बनेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह किसी मानव निर्मित संकट के कारण नहीं होगा, बल्कि प्रकृति की एक शक्तिशाली घटना होगी, जिससे मानवता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
बाबा वेंगा की अन्य महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां
चीन बनेगा विश्व की महाशक्ति: बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन जाएगा।
ऊर्जा संकट और भूख: उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2045 तक दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट और भोजन की कमी होगी, जिससे कई लोगों की जान जा सकती है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय: बाबा वेंगा ने कहा था कि 2030 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वह मनुष्यों पर नियंत्रण करने लगेगी।
मंगल ग्रह पर मानव बस्ती: उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2250 तक मनुष्य मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा लेंगे और वहां जीवन संभव हो जाएगा।
बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी भविष्यवाणियों में सच्चाई है। आप क्या सोचते हैं?