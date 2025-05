ड्रोन हमले के बीच ये राज्य बना जंग का फ्रंटलाइन: कलेक्टर ने जारी किए 'घर से बाहर न निकलने' के आदेश

नारी डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने अब सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहकर असली जंग का रूप ले लिया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित पश्चिमी सरहद पर स्थित यह इलाका अब युद्ध के मैदान में बदलता जा रहा है। शनिवार तड़के पाकिस्तान ने एक और ड्रोन हमले की कोशिश की, जिससे इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठीं। इस खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने तुरंत हरकत में आकर पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से घरों में रहने की अपील की।

शुक्रवार रात लगभग 9:03 बजे पाकिस्तान ने एक बार फिर बाड़मेर के उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। यह दूसरा मौका था जब पाकिस्तान ने इस एयरबेस को टारगेट किया। इससे पहले भी दो दिन पहले पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उस हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा में ही ड्रोन को मार गिराया था। ताजा हमले में भी भारतीय सेना की सतर्कता ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया।

Another video from pakistan's last night drone attack on Jaisalmer, Rajasthan. A person in the background can be heard saying 'na re ae phataka koni' these are not crackers. pic.twitter.com/nkvcZ0vUj4