देशद्रोही कहे जाने पर दिलजीत बोले- मेरी फिल्म पहलगाम हमले से पहले बनी, लेकिन भारत-पाक ने मैच तो अब खेला

नारी डेस्क: गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा हनिया आमिर के साथ अपनी फिल्म सरदारजी 3 के विवाद और हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मैच पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग आतंकी हमले से पहले हुई थी और मैच उसके बाद खेला गया। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।



मलेशिया में अपने कॉन्सर्ट में दिलजीत ने कहा कि उनके पास देने के लिए कई जवाब हैं, लेकिन वे चुप हैं। एक वीडियो में वह राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा- "वो मेरे देश का झंडा है। हमेशा सम्मान करो।" दिलजीत ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जाहिर किया। यह दुखद घटना 22 अप्रैल को हुई थी और इसमें 26 लोग मारे गए थे, इनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। फिर उन्होंने दर्शकों से कुछ बातें कहने की अनुमति ली। उन्होंने पंजाबी में कहा, "जब फरवरी में मेरी फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग चल रही थी, तब मैच खेले जा रहे थे।"



दिलजीत ने कहा, "उसके बाद, पहलगाम आतंकी हमला हुआ। उस समय भी और अब भी, हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि आतंकियों को कड़ी सज़ा मिले। फ़र्क़ इतना है कि मेरी फ़िल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद खेला गया।" उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रीय मीडिया ने मुझे देशद्रोही दिखाने की पूरी कोशिश की लेकिन पंजाबी और सिख समुदाय कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते."। एक्टर ने आगे कहा- "मेरे पास कई जवाब हैं, लेकिन मैं चुप रहा, सब कुछ अपने अंदर ही रखा. मैं कुछ नहीं बोला, मेरे पास कई जवाब हैं. कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको उस जहर को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए. मैंने जिंदगी से यही सीखा है."



इस साल की शुरुआत में, भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की पृष्ठभूमि पर बनी अपनी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को लेने के लिए दिलजीत की काफी आलोचना हुई थी। सरदार जी 3 में नीरू बाजवा, गुलशन ग्रोवर और सपना पब्बी जैसे कलाकार भी थे। अमर हुंदल द्वारा निर्देशित, सरदार जी 3 27 जून को विदेशों में रिलीज़ हुई थी।