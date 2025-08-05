7 साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल, जो दुल्हन की खूबसूरती में लगा देंगे चार चांद

नारी डेस्क: दुल्हन के लिए साड़ी पहनना न सिर्फ पारंपरिक परिधान का हिस्सा है, बल्कि यह उसकी खूबसूरती और ग्रेस को भी उभारता है। शादी के मौके पर साड़ी को अलग-अलग अंदाज़ में पहनने से लुक बेहद आकर्षक और अनोखा बनता है। नीचे दुल्हन के लिए साड़ी बांधने के कुछ सुंदर और लोकप्रिय तरीके दिए गए हैं:



निवी स्टाइल- क्लासिक और सदाबहार

यह सबसे आम और पारंपरिक तरीका है जो आंध्र प्रदेश से आया है। इसमें प्लीट्स सामने बनती हैं और पल्लू कंधे पर पिन कर दिया जाता है। यह स्टाइल हेवी बॉर्डर या जरी वाली साड़ी के साथ बहुत सुंदर लगता है।



महाराष्ट्रीयन नौवारी साड़ी- शाही और दमदार लुक

नौ गज की साड़ी को धोती स्टाइल में बांधा जाता है। यह बिना पेटीकोट के पहनी जाती है। नथ, गजरा और मुंडावळ्या के साथ यह लुक दुल्हन को बिल्कुल पारंपरिक मराठी टच देता है।





गुजराती स्टाइल – राजसी और रिच लुक

पल्लू आगे की ओर लाया जाता है और पूरी बॉडी पर फैलाया जाता है। हेवी वर्क वाली साड़ियों के लिए यह स्टाइल परफेक्ट है। इसमें शादी में “घूंघट” रखने के लिए उपयुक्त ड्रेप होता है।



बंगाली स्टाइल – रिच कल्चर वाली दुल्हन के लिए

बिना प्लीट्स के पल्लू को दोनों ओर से कंधे पर लपेटा जाता है। बड़ी लाल बिंदी, शंखा-पोला (चूड़ियां) और लाल बनारसी साड़ी से यह लुक बेहतरीन लगता है।



बेल्ट स्टाइल ड्रेप – मॉडर्न दुल्हनों के लिए

पल्लू को कमर पर बेल्ट से कस कर स्टाइल किया जाता है। यह स्टाइल फ्यूजन और कंटेंपररी लुक देता है।



मुमल स्टाइल (Rajasthani Style) रॉयल टच

पल्लू को सिर पर इस तरह लपेटा जाता है कि चेहरा आंशिक रूप से ढका रहे। बंधनी या लहरिया साड़ी के साथ यह बहुत खूबसूरत लगता है।



धोती स्टाइल साड़ी – ग्लैमरस और ट्रेंडी

यह बहुत नया और मॉडर्न तरीका है। यह स्टाइल कंफर्ट के साथ अलग लुक देती है और संगीत या हल्दी जैसे फंक्शन्स के लिए परफेक्ट है।



ब्राइडल साड़ी पहनते समय ध्यान देने योग्य बातें

-पेटीकोट का फिटिंग सही हो, जिससे साड़ी अच्छी तरह सेट हो।

-ब्लाउज डिज़ाइन दुल्हन की बॉडी टाइप और साड़ी से मैच करता हो।

-पल्लू को पिन से अच्छे से सेट करें, ताकि चलने-फिरने में परेशानी न हो।

-साड़ी के साथ जूलरी और हेयर स्टाइल का तालमेल जरूरी है।