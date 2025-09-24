डेंगू बुखार में मरीज की ये गलती ही बन जाती जानलेवाः डॉ. दिनेश गुप्ता ने बताई बड़ी वजह

नारी डेस्क: हर साल की तरह इस साल भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जो पूरे देश में एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय बन चुका है। डेंगू की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल संक्रमण या फ्लू जैसे लगते है लेकिन इसे नजरअंदाज करने पर यह तेजी से गंभीर या जानलेवा स्थिति में बदल सकता है। डेंगू मच्छर, खासतौर पर एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और हर मानसून में हजारों लोग इससे प्रभावित होते हैं। अच्छी बात यह है कि डेंगू पूरी तरह से रोकथाम योग्य और सही समय पर इलाज से ठीक होने वाला बीमारी है।

डेंगू के शुरुआती लक्षण और उनकी पहचान

डेंगू के प्रारंभिक लक्षण अचानक तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, साथ ही मिचली, उल्टी और त्वचा पर दाने होना शामिल हैं। ये लक्षण अक्सर फ्लू या सामान्य वायरल संक्रमण के समान लगते हैं, इसलिए लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अगर इनमें से कोई लक्षण जैसे तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, बिना वजह रक्तस्राव, नींद आना या बेहोशी हो जाए, तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। ये संकेत डेंगू संक्रमण के गंभीर होने की निशानी हो सकते हैं और ऐसे में त्वरित चिकित्सा सहायता बेहद जरूरी होती है।

खुद से दवा लेना या लक्षणों को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलतियां

ज्यादातर डेंगू के मामले सही समय पर जांच, पर्याप्त पानी पीने और डॉक्टर की देखरेख में रहकर ठीक हो जाते हैं। खुद से दवा लेना या लक्षणों को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलतियां हैं जो कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकती हैं। खासकर इस मौसम में अगर किसी को बुखार हो और ऊपर बताए गए चेतावनी संकेत दिखें तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। समय पर इलाज से जल्दी स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है और जानलेवा जटिलताओं से बचा जा सकता है।

डेंगू से बचाव के आसान और प्रभावी तरीके

डेंगू से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है रोकथाम। चूंकि एडिस मच्छर पानी में पनपते हैं इसलिए अपने घर और आस-पास पानी जमा होने से बचाएं।

पानी के कंटेनरों को ढककर रखें, कूलर को नियमित साफ करें, जाम हुए नालों की सफाई करें और ऐसे किसी भी सामान को फेंक दें, जहां पानी ठहरा रह सकता हो।

मच्छर भगाने वाले क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें।

शरीर को पूरा कवर करने वाले कपड़े पहनें और अपने घर की खिड़कियों पर मच्छरदानी लगाएं।

ये छोटे-छोटे कदम डेंगू के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

डेंगू हर साल लाखों परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, लेकिन इससे होने वाले स्वास्थ नुकसान से बचा जा सकता है। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी, सही जानकारी और समय पर डॉक्टर से संपर्क, हमें और हमारे परिवार को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रख सकती है। आइए, हम सब मिलकर डेंगू से बचाव को अपनी प्राथमिकता बनाएं और स्वस्थ जीवन जीएं।

याद रखें: किसी भी बीमारी के लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह लेना कभी न भूलें। स्व-इलाज खतरनाक हो सकता है।

डॉ. दिनेश गुप्ता, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस अस्पताल