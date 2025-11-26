02 DECTUESDAY2025 8:15:24 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 26 Nov, 2025 02:46 PM
सर्दियों में बाल धोने के बावजूद डैंड्रफ नहीं जा रहा? अपनाएं ये आसान उपाय, जल्दी मिलेगा आराम!

 नारी डेस्क: सर्दियों के मौसम में बालों की देखभाल एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कई लोगों के सिर पर डैंड्रफ की समस्या होती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और सफेद पपड़ी जम जाती है। यह लगातार रहने वाला फंगस (फंगस यानी खमीर जैसी समस्या) छुटकारा पाना मुश्किल बना देता है। कई बार महंगे शैम्पू और तेल इस्तेमाल करने के बावजूद डैंड्रफ कम नहीं होता।

डैंड्रफ क्यों बढ़ता है?

विशेषज्ञ बताते हैं कि सर्दियों में बाल और स्कैल्प सूख जाते हैं, जिससे डैंड्रफ और बालों का झड़ना तेज हो जाता है। इसके अलावा, कुछ विटामिन और मिनरल की कमी भी इसका कारण बन सकती है। इनमें शामिल हैं: मैग्नीशियम की कमी,आयरन की कमी, विटामिन B6, B12 और बायोटिन की कमी इन कमियों से स्कैल्प ड्राई, कमजोर और पपड़ीदार हो जाता है, जिससे मौसम बदलते ही डैंड्रफ तेजी से बढ़ता है।

गर्मियों में बालों के डैंड्रफ ने कर दिया है परेशान तो ये 5 Home Remedies आएंगी काम

डैंड्रफ से बचने और बालों को स्वस्थ रखने के लिए उपाय

मैग्नीशियम युक्त आहार लें, मैग्नीशियम बालों और स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखता है और रूखापन कम करता है। इसमें मदद करने वाले खाद्य पदार्थ: छोले, काली बीन्स, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, डार्क चॉकलेट।

विटामिन C से स्कैल्प को स्वस्थ रखें

विटामिन C ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे डैंड्रफ कम हो सकता है।

इसे अपनी डाइट में शामिल करें: नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च।

बालों को बार-बार धोने से बचें

सर्दियों में बार-बार बाल धोने से स्कैल्प और अधिक रूखा हो जाता है। सप्ताह में 2–3 बार हल्के शैम्पू का इस्तेमाल करें।

डैंड्रफ की वजह बनती हैं ये चीजें, समय रहते करें इन्हें कंट्रोल

प्राकृतिक उपाय अपनाएं

नारियल तेल या एलोवेरा जेल हल्के मालिश के लिए उपयोग करें। इससे स्कैल्प हाइड्रेटेड रहेगा और डैंड्रफ कम होगा। सर्दियों में डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या आम है, लेकिन उचित डाइट और घरेलू उपाय अपनाकर इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित ध्यान और पोषण से आपके बाल स्वस्थ और मजबूत रहेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य स्वास्थ्य सलाह के लिए है। किसी भी कदम को अपनाने से पहले किसी योग्य विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।  

