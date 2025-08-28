01 SEPMONDAY2025 7:43:19 AM
सावधानी और समझदारी से ही चुनें बच्चे के लिए Caretaker , जल्दबाजी कर सकती है नुकसान

  • Updated: 28 Aug, 2025 03:20 PM
सावधानी और समझदारी से ही चुनें बच्चे के लिए Caretaker , जल्दबाजी कर सकती है नुकसान

नारी डेस्क: बच्चों की देखभाल के लिए सही केयरगिवर या बेबीसिटर चुनना  माता-पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। गलत व्यक्ति चुनने पर बच्चे की सुरक्षा, सेहत और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। याद रखें, अच्छा बेबीसिटर वही है, जो बच्चे को प्यार, सुरक्षा और अपनापन दे सके।  इसलिए सावधानी और समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है।

बैकग्राउंड चेक करें

उसके पिछले काम और अनुभव की जानकारी लें।  अगर संभव हो तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। जिन घरों में उसने पहले काम किया है, वहां से रेफरेंस जरूर लें। इस बात का ध्यान रखें कि उनको बच्चों की देखभाल का अनुभव होना चाहिए। उन्हें फर्स्ट एड और बेसिक हेल्थ केयर की जानकारी होनी चाहिए।


धैर्य और स्वभाव पर ध्यान दें

बच्चे के साथ प्यार और धैर्य से पेश आने वाला व्यक्ति चुनें। उसका स्वभाव शांत और जिम्मेदार होना चाहिए। उन्हें सीधे लंबे समय के लिए नियुक्त न करें।  पहले कुछ दिन ट्रायल के तौर पर रखें और देखें कि बच्चा उसके साथ सहज है या नहीं।

बच्चे की राय लें

बच्चे से पूछें कि उसे केयरटेक के साथ कैसा लगता है। अगर बच्चा असहज है तो उस पर ध्यान दें। अगर बच्चा अचानक चुप रहने लगे, डरने लगे या किसी खास इंसान से मिलने से घबराए, तो इसे हल्के में न लें।


नियम और जिम्मेदारियां स्पष्ट करें

उनसे समय, काम और नियम पहले से साफ कर दें। बच्चे को क्या खिलाना है, कौन-सी गतिविधियाँ करवानी हैं, यह सब लिखित में बताएं। अगर संभव हो तो घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। बीच-बीच में बिना बताए विज़िट करें ताकि आप देख सकें कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है।
 

