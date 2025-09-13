फायदे देने वाली ये खास चॉकलेट Heart Attack भी दे सकती है!

नारी डेस्क : चॉकलेट का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि मूड को अच्छा करने और तनाव कम करने में भी मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा चॉकलेट खाना आपके दिल के लिए खतरनाक हो सकता है? वैज्ञानिक रिसर्च बताती हैं कि जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाने से हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। बता दें की हर साल 13 सितंबर को इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है।

आइए समझते हैं कि चॉकलेट हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और कब यह नुकसानदायक हो सकती है।

डार्क चॉकलेट के फायदे : डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवेनॉल्स खून के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और धमनियों को साफ और स्वस्थ रखते हैं। यह दिल की सेहत के लिए एक नैचुरल बूस्टर की तरह काम करती है।

दिल की सेहत के लिए अच्छी : European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk स्टडी, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल थे, के अनुसार जो लोग सीमित मात्रा में चॉकलेट खाते थे, उनमें हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा उन लोगों से कम था जिन्होंने बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाई।

मूड बेहतर बनाती है : डार्क चॉकलेट खाने से दिमाग में ‘हैप्पी हार्मोन’ रिलीज होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और मूड को तुरंत अच्छा बना देते हैं। इसलिए इसे नैचुरल मूड बूस्टर भी कहा जाता है।

ज्यादा चॉकलेट खाने के नुकसान

मोटापा और कैलोरी का खतरा

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, ज्यादा चीनी और अतिरिक्त कैलोरी का सेवन मोटापे की सबसे बड़ी वजह है। मिल्क और वाइट चॉकलेट में शुगर और फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर इन्हें रोजाना ज्यादा खाया जाए, तो वजन तेजी से बढ़ने लगता है। बढ़ता हुआ वजन न सिर्फ हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है बल्कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों की समस्याओं जैसी कई बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। लंबे समय तक ज्यादा चॉकलेट खाने की आदत शरीर में फैट जमा कर सकती है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ना

ज्यादा फैट और शुगर वाली चॉकलेट का अधिक सेवन शरीर में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक बनाकर जमा होने लगता है, जिससे धमनियां संकरी हो जाती हैं और ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर हार्ट पर दबाव बढ़ता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। खासतौर पर अगर कोई रोजाना बहुत ज्यादा चॉकलेट (जैसे 500 ग्राम या उससे ज्यादा) खाता है, तो यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है।

डायबिटीज का खतरा

ज्यादा शुगर वाली चॉकलेट खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है। बार-बार ऐसा होने पर शरीर में इंसुलिन का असर कम हो सकता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है, उनके लिए ज्यादा चॉकलेट खाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह उनकी ब्लड शुगर को असंतुलित कर देता है और बीमारी को नियंत्रण में रखना मुश्किल बना देता है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर आंखों, किडनी और दिल पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

ब्लड प्रेशर पर असर

ज्यादा मीठी और फैट से भरपूर चॉकलेट खाने से शरीर में सोडियम और शुगर का स्तर बढ़ सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर असंतुलित हो जाता है। जिन लोगों को पहले से हाई बीपी की समस्या है, उनके लिए यह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक ज्यादा चॉकलेट खाने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है।

कितनी चॉकलेट खानी चाहिए?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हमें अपनी ‘ऐडेड शुगर’ रोजाना की कुल कैलोरी का सिर्फ 5–10% तक ही लेनी चाहिए। हफ्ते में कुछ टुकड़े डार्क चॉकलेट (कम से कम 70% कोको वाली) खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट दिल और दिमाग दोनों को फायदा पहुंचाती है, लेकिन रोजाना ज्यादा मिल्क या वाइट चॉकलेट खाने से मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है।

चॉकलेट स्वादिष्ट है और सही मात्रा में खाने पर सेहत के लिए अच्छी भी है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, तो यह दिल की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए चॉकलेट का आनंद लें, लेकिन संतुलन के साथ।