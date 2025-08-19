26 AUGTUESDAY2025 2:39:28 PM
न सरोगेसी न IVF अब सीधा रोबोट पैदा करेगा बच्चे, चीन तैयार कर रहा है Mother Robot

नारी डेस्क: हर बात चीन कुछ ऐसा कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब इस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम गर्भाशय (Artificial Womb) और प्रेग्नेंसी रोबोट विकसित किया है, जो बिना किसी महिला की जरूरत के बच्चे को जन्म देने में सक्षम होगा। इस तकनीक में Artificial Intelligence (AI) और Robotics का इस्तेमाल किया गया है।

12 लाख रुपए में पैदा हो जाएगा बच्चा

बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2025 में Kaiwa टेक्नोलॉजी के फाउंडर डॉ. झांग किफेंग ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वे एक ह्यूमनॉइड रोबोट तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल गर्भाशय (Artificial Womb) होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट प्रेग्‍नेंसी का पहला प्रोटोटाइप साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत करीब 100,000 युआन (लगभग12 लाख या $13,900) होगी।


9 महीने तक भ्रूण का ध्यान रखेगा रोबोट

यह मशीन इंसानी गर्भाशय की तरह काम करेगी, जिसमें भ्रूण (Embryo) को विकसित किया जाएगा और 9 महीने तक उसका पूरा विकास होगा। रोबोट गर्भ के अंदर बच्चे की स्थिति, पोषण और सेहत पर नज़र रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव भी करेगा। यानी अगर कोई कपल प्राकृतिक गर्भावस्था नहीं चाहें या संभव न हो, तो वे इस तकनीक की मदद से संतान प्राप्त कर सकते हैं।

लॉन्च और उपलब्धता

वैज्ञानिकों का दावा है कि यह तकनीक साल 2026 तक इस्तेमाल में लाई जा सकती है। शुरुआत में इसे इंफर्टिलिटी (बांझपन), मेडिकल रिसर्च और जनसंख्या वृद्धि के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा। यह उन उन कपल्स के लिए समाधान जिनके लिए प्राकृतिक गर्भधारण संभव नहीं है। भविष्य में यह जनसंख्या संतुलन की बड़ी समस्या का हल बन सकती है (खासतौर पर चीन जैसे देशों में, जहां जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों से जन्मदर गिर गई है)।

खतरे और विवाद

यह तकनीक नैतिक (Ethical Issues) और धार्मिक विवादों को जन्म दे सकती है। बच्चे के जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे। समाज में “कृत्रिम बच्चों” को लेकर मानसिकता बदलने में समय लगेगा।  सरल शब्दों में, चीन का यह ‘Pregnancy Robot’ प्राकृतिक गर्भाशय का विकल्प बनने की कोशिश है, जिसकी मदद से बिना महिला की जरूरत के भी बच्चे को जन्म दिया जा सकेगा, और इसकी लागत होगी लगभग 12 लाख रुपये।
 

