बड़ा हादसा, पीएम मोदी की सभा में जा रही बस ने कुचला बच्चे को

नारी डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक बड़ा हादसा हो गया। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में बुधवार को एक बच्चे की दर्दनाम मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए ग्रामीणों को ले जा रही बस ने 7 वर्षीय बच्चे आदित्य वास्केल को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।



यह हादसा माछलिया से मृगारुंडी जाने वाले पुल पर हुआ। गंभीर रूप से घायल आदित्य को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने बस पर लगे पीएम मोदी की सभा के बैनर को हटा दिया।



बस का नंबर एमपी 45 पी 0271 बताया गया है। पुलिस के अनुसार यह वही बस थी जो ग्रामीणों को प्रधानमंत्री की सभा में ले जा रही थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग बच्चे के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। घटना की जानकारी कालीदेवी थाना प्रभारी प्रदीप वॉल्टर ने दी।

