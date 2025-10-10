हार्ट अटैक या कुछ और? बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन मौत को लेकर हुआ हंगामा

पंजाब के जाने-माने शाकाहारी बॉडी बिल्डर और बॉलीवुड अभिनेता वरिंदर सिंह घुमन की अचानक मौत से फैंस बेहद सदमे में हैं। बुधवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। एक्टर के परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।



जालंधर के मूल निवासी घुमन लगभग 40 वर्ष के थे। वह एक पेशेवर बॉडी बिल्डर और अभिनेता थे। घुमन ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में काम किया था और वह मिस्टर इंडिया के पूर्व विजेता भी थे। उनके निधन के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी, जिससे ये शक जताया जा रहा है कि उनकी मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है. इस घटना के बाद परिवार ने ऑपरेशन थिएटर की वीडियो और इससे जुड़े रिकॉर्ड्स की मांग की, लेकिन फोर्टिस अस्पताल इसे देने से मना कर रहा है।



अपने निधन से ठीक छह दिन पहले, घुमन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था- "जो भाग्य में लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इंसान कुछ और सोचता है, लेकिन भगवान की कुछ और ही योजना होती है।" रिपोर्टों से पता चलता है कि घुमन मांसपेशियों की सर्जरी के लिए अमृतसर गए थे। उन्होंने भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में भी खुलकर बात की थी। उन्होंने 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि क्या उन्हें किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर।