एक क्लिक पर लड़कियों का सौदा, कोडवर्ड का इस्तेमाल कर 400 करोड़ लड़कियों को फसाया

नारी डेस्क : भारत‑नेपाल की सीमा के पास स्थित रक्सौल बॉर्डर मानव तस्करी का बड़ा केंद्र बन गया है, जहां एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लगभग ₹400 करोड़ तक का नेटवर्क चलाता था और लड़कियों को सोशल मीडिया, झूठे प्रेम संबंधों और नौकरी‑शादी के वादों के ज़रिये फंसा कर बेचता था।

पेशेवर और क्रूर तस्करी सिंडिकेट

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को रक्सौल में एक बेहद संगठित मानव तस्करी रैकेट का पता चला है, जिसने “मामी”, “मौसी” और “बुआ” जैसे कोड नामों का इस्तेमाल किया ताकि एजेंटों और गिरोह के सरगनाओं की पहचान छिपी रहे। Whatsapp चैट सबूतों से पता चला कि तस्कर पीड़ितों की विस्तृत “प्रोफाइल” साझा करते थे, जिसमें नाम, उम्र, वजन, शरीर पर निशान जैसी जानकारी शामिल थी। एजेंट्स को हर लड़की को गिरोह तक पहुंचाने पर ₹50,000 से ₹1,00,000 तक मिलता था।

सोशल मीडिया पर प्रेम‑झांसे में फंसाना

जांच में यह भी सामने आया कि तस्कर महिलाओं को सोशल मीडिया पर दोस्ती, झूठे प्रेम संबंध, नौकरी या विवाह के वादों से लुभाते थे। एक बार जब पीड़िता विश्वास में आ जाती, तो उसके खिलाफ अश्लील वीडियो या ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया जाता और उसे अनजानी दिशा में भेजा जाता। इस गिरोह की कोडिंग व्यवस्था बेहद पेशेवर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए “मामी”, मुंबई के लिए “मौसी”, हैदराबाद के लिए “बुआ”, और लुधियाना के लिए “दीदी” जैसे नाम तस्करी नेटवर्क के कोडवर्ड थे, जिनसे एजेंट स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे।

बचाई गई कई लड़कियां

रक्सौल पुलिस और स्थानीय NGOs ने इस रैकेट को उजागर करने के बाद सक्रिय कदम उठाए हैं और अब तक सैकड़ों लड़कियों को बचाया गया है। कई पीड़ितों को सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन मानव तस्करी के खिलाफ चल रही यह लड़ाई अभी भी जारी है। मानव तस्करी विशेषज्ञों के अनुसार रक्सौल सीमा और आस‑पास के क्षेत्रों में सैकड़ों लड़कियां लापता हो चुकी हैं और इनमें से अधिकांश को लव‑ट्रैप, नौकरी या विवाह के झांसे में फंसाया गया माना जाता है। ऐसे मामलों ने मानव अधिकार आयोगों और सुरक्षा एजेंसियों दोनों का ध्यान खींचा है।