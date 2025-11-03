03 NOVMONDAY2025 11:42:31 PM
Nari

Cancer होने के 5 सबसे बड़े कारण, इससे बच जाओ... बीमारी दूर रहेगी

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 03 Nov, 2025 06:48 PM
Cancer होने के 5 सबसे बड़े कारण, इससे बच जाओ... बीमारी दूर रहेगी

नारी डेस्कः कैंसर आज के समय की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। यह अचानक नहीं होता बल्कि लंबे समय तक शरीर के अंदर चल रही असंतुलित प्रक्रियाओं, खराब आदतों और प्रदूषण का परिणाम होता है। आइए जानें कैंसर होने के 5 बड़े कारण, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने गए हैं।

गलत खानपान और जंक फूड की आदत

आज के समय में प्रोसेस्ड, पैक्ड और फ्राई किए हुए फूड्स में प्रिज़र्वेटिव्स, केमिकल्स और ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये शरीर में फ्री रैडिकल्स बनाते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं।लंबे समय तक ऐसा भोजन लेने से पेट, लीवर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

बचाव: ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लें।

धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सेवन

यह कैंसर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सिगरेट और गुटखा में मौजूद निकोटिन और टार कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर फेफड़ों, गले, मुँह और मूत्राशय कैंसर का कारण बनते हैं। शराब लीवर और पेट की कोशिकाओं को प्रभावित करती है।

बचाव: इन आदतों को पूरी तरह छोड़ें और शरीर को डिटॉक्स करें।
PunjabKesari

हार्मोनल असंतुलन और रासायनिक उत्पादों का अत्यधिक प्रयोग

कृत्रिम हार्मोन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, और केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक कंटेनर शरीर में एस्ट्रोजन असंतुलन पैदा करते हैं। इससे महिलाओं में ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर, जबकि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है।

बचाव: नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें, और डॉक्टर की सलाह के बिना हार्मोनल दवाइयाँ न लें।

प्रदूषण और रेडिएशन का असर

वायु, जल और मिट्टी में मौजूद भारी धातुएं (lead, arsenic, cadmium) शरीर में जमा होकर कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। मोबाइल, टावर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से निकलने वाली रेडिएशन भी DNA पर असर डालती है।

बचाव: स्वच्छ जल पिएं, वायु प्रदूषण से बचें, और अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास ज्यादा देर न रहें।

तनाव, नींद की कमी और कमजोर इम्यूनिटी

लगातार तनाव और नींद की कमी से शरीर का प्रतिरोधक तंत्र (इम्यून सिस्टम) कमजोर होता है। इससे कैंसर कोशिकाएँ जो सामान्य रूप से शरीर में बनती हैं, नष्ट नहीं हो पातीं और धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं।

बचाव: योग, ध्यान, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति पर ध्यान दें।

अतिरिक्त सावधानियां

साल में एक बार पूरा हेल्थ चेकअप कराएं। महिलाओं को मेमोग्राफी और पैप स्मीयर टेस्ट, पुरुषों को प्रोस्टेट स्क्रिनिंग करानी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जैसे ग्रीन टी, हल्दी, आंवला, लहसुन, अदरक को भोजन में शामिल करें।

देसी नुस्खों और खानपान से कैंसर रोकने वाले खाद्य पदार्थ

कैंसर का बचाव (Cancer Prevention) संभव है, अगर हम समय रहते अपनी जीवनशैली, खानपान और आदतों को सही दिशा में बदलें।

सही और प्राकृतिक खानपान अपनाएं

रोजाना ताजे फल, सब्जियाँ, अंकुरित अनाज, और सूखे मेवे खाएं। हल्दी, लहसुन, अदरक, तुलसी, गिलोय, आंवला जैसी देसी चीजें शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाती हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोकती हैं। जंक फूड, डीप फ्राई, पैकेट वाले स्नैक्स और सोडा ड्रिंक से पूरी तरह दूरी बनाएं।

देसी उपाय: सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और नींबू मिलाकर पीना शरीर को डिटॉक्स करता है।

तंबाकू, सिगरेट और शराब से दूरी

यह तीनों कैंसर के सबसे बड़े कारण हैं। इनके सेवन से शरीर में टॉक्सिन्स और कार्सिनोजेनिक (Cancer causing) तत्व जमा होते हैं।

देसी उपाय: लौंग या सौंफ चबाने से निकोटिन की आदत धीरे-धीरे छूटती है।

सूरज की रोशनी और विटामिन D लें

सुबह 8 से 10 बजे तक की धूप विटामिन D देती है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। यह स्तन, हड्डी और कोलन कैंसर से बचाव में मदद करता है।

देसी उपाय: धूप में बैठकर तिल के तेल की हल्की मालिश करने से शरीर बेहतर तरीके से विटामिन D सोखता है।

योग, ध्यान और तनावमुक्त जीवन

तनाव शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, जिससे कोशिकाएँ कमजोर होकर कैंसर की चपेट में आ सकती हैं। प्राणायाम, ध्यान, और हँसना मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं।

लाभदायक योगासन: भुजंगासन, ताड़ासन, शवासन और anulom-vilom प्राणायाम

नियमित हेल्थ चेकअप कराएं

शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता चल जाए तो इलाज आसान होता है। महिलाओं को मेमोग्राफी, पैप स्मीयर टेस्ट और पुरुषों को प्रोस्टेट जांच करानी चाहिए।

देसी सुझाव: अगर शरीर में कोई गांठ, अनियमित रक्तस्राव, अचानक वजन घटने या थकान जैसे लक्षण हों, तो तुरंत जांच कराएं।

शरीर को डिटॉक्स करते रहें

हर हफ्ते एक दिन हल्का भोजन लें- फल, सलाद, सूप या नींबू-पानी। इससे शरीर से फ्री रैडिकल्स और विषैले तत्व बाहर निकलते हैं।

डिटॉक्स ड्रिंक: गुनगुना पानी + नींबू रस + तुलसी के 2 पत्ते + थोड़ा शहद (सुबह खाली पेट)।

पर्याप्त नींद और एक्सरसाइज

नींद शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करती है। रोजाना 30 मिनट पैदल चलना या योग करना इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it